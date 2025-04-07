У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому Розі

Речник Кремля цинічно порадив вірити Міноборони РФ щодо удару по Кривому Рогу.

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Пєсков цинічно виправдовує вбивство 20 людей у Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровсьока ОВА, скріншот з відео на YouTube

Коротко:

Речник Путіна виправдав удар по Кривому Рогу тим, що Росія начебто завдає ударів лише по військових об'єктах

Росія підтримує ідею перемир'я з Україною, але для цього потрібно вирішити "низку питань"

Росія нібито завдає ударів лише по військових об'єктах, і так було під час обстрілу Кривого Рогу. Ніяких ударів по соціальних об'єктах країна-агресорка начебто не наносить. Таку цинічну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Під час спілкування з журналістами Пєскова запитали про можливу помилку російської розвідки під час ракетного удару по Кривому Рогу, де загинули 20 людей, серед яких 9 дітей. Речник Кремля порадив орієнтуватися на заяви російського Міноборони, адже Росія, за його словами, не б'є по цивільних об'єктах.

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"Тут я пропоную орієнтуватися цілком і повністю на заяву нашого міністерства оборони. Наші військові б'ють виключно по військових або навколовоєнних цілях. Жодних ударів по соціальних об'єктах не завдавалося", - цинічно заявив Пєсков.

Після атаки по Кривому Рогу 4 квітня росіяни вигадали виправдання вбивству українських дітей, заявивши, що били ракетою в фугасному спорядженні, спрямовану начебто на місце наради українських військових.

Також журналісти запитали Пєскова, чи підтримує Росія перемир'я з Україною. Він відповів, що "Путін справді підтримує ідею", але для цього необхідно вирішити низку питань, які "висять у повітрі, і поки відповідей на них ніхто не дав".

Крім цього, Пєсков також повторив традиційну пропагандистську риторику про "денацифікацію і демілітаризацію" України. А щодо питання перемир'я, на якому наголошує президент США Дональд Трамп, Пєсков відповів, що це стосується "непідконтрольності київського режиму, і з неможливістю київського режиму контролювати дії цілої низки екстремістських націоналістичних підрозділів, які просто не слухаються Києва".

Дивіться відео прильоту по ресторану Кривому Розі, де нібито було "багато офіцерів ЗСУ":

Момент прильоту по ресторану у Кривому Розі / Фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу - новини за темою

Нагадаємо, 4 квітня Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. Більше 60 осіб отримали поранення.

Президент Зеленський засудив замовчування відповідальності Росії за трагедію та закликав до посилення тиску на Москву. У результаті атаки було пошкоджено багатоповерхівки, біля епіцентру знаходився дитячий майданчик.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують вести переговори з Росією щодо завершення війни в Україні. Також Трамп зазначив, що не підтримує бомбардування і висловив стурбованість через численні жертви серед молодих людей.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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