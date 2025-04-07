Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому Розі

Руслана Заклінська
7 квітня 2025, 15:30
63
Речник Кремля цинічно порадив вірити Міноборони РФ щодо удару по Кривому Рогу.
У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому Розі
Пєсков цинічно виправдовує вбивство 20 людей у Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровсьока ОВА, скріншот з відео на YouTube

Коротко:

  • Речник Путіна виправдав удар по Кривому Рогу тим, що Росія начебто завдає ударів лише по військових об'єктах
  • Росія підтримує ідею перемир'я з Україною, але для цього потрібно вирішити "низку питань"

Росія нібито завдає ударів лише по військових об'єктах, і так було під час обстрілу Кривого Рогу. Ніяких ударів по соціальних об'єктах країна-агресорка начебто не наносить. Таку цинічну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Під час спілкування з журналістами Пєскова запитали про можливу помилку російської розвідки під час ракетного удару по Кривому Рогу, де загинули 20 людей, серед яких 9 дітей. Речник Кремля порадив орієнтуватися на заяви російського Міноборони, адже Росія, за його словами, не б'є по цивільних об'єктах.

відео дня

"Тут я пропоную орієнтуватися цілком і повністю на заяву нашого міністерства оборони. Наші військові б'ють виключно по військових або навколовоєнних цілях. Жодних ударів по соціальних об'єктах не завдавалося", - цинічно заявив Пєсков.

Після атаки по Кривому Рогу 4 квітня росіяни вигадали виправдання вбивству українських дітей, заявивши, що били ракетою в фугасному спорядженні, спрямовану начебто на місце наради українських військових.

Також журналісти запитали Пєскова, чи підтримує Росія перемир'я з Україною. Він відповів, що "Путін справді підтримує ідею", але для цього необхідно вирішити низку питань, які "висять у повітрі, і поки відповідей на них ніхто не дав".

Крім цього, Пєсков також повторив традиційну пропагандистську риторику про "денацифікацію і демілітаризацію" України. А щодо питання перемир'я, на якому наголошує президент США Дональд Трамп, Пєсков відповів, що це стосується "непідконтрольності київського режиму, і з неможливістю київського режиму контролювати дії цілої низки екстремістських націоналістичних підрозділів, які просто не слухаються Києва".

Дивіться відео прильоту по ресторану Кривому Розі, де нібито було "багато офіцерів ЗСУ":

У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому Розі
Момент прильоту по ресторану у Кривому Розі / Фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу - новини за темою

Нагадаємо, 4 квітня Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, внаслідок чого загинуло 20 людей, серед яких 9 дітей. Більше 60 осіб отримали поранення.

Президент Зеленський засудив замовчування відповідальності Росії за трагедію та закликав до посилення тиску на Москву. У результаті атаки було пошкоджено багатоповерхівки, біля епіцентру знаходився дитячий майданчик.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують вести переговори з Росією щодо завершення війни в Україні. Також Трамп зазначив, що не підтримує бомбардування і висловив стурбованість через численні жертви серед молодих людей.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дмитро Пєсков війна Росії та України ракетний удар Кривий Ріг Ракетна атака на Україну
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

15:17Синоптик
Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари

14:40Інтерв'ю
"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

13:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

У 2025 році Україна може залишитися без популярного фрукта: у чому причина

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Потужний вітер, мороз та ожеледиця: які регіони засипатиме снігом

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

3 знаки зодіаку, яким у квітні протегує ангел-охоронець

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Останні новини

15:44

Зелень залишатиметься свіжою місяцями - що потрібно зробити

15:42

Київ переплатив 1 мільярд гривень за охоронні послуги - депутат Вітренко

15:30

У Путіна нахабно заперечили удар по цивільних у Кривому РозіВідео

15:19

Навіщо 8 квітня притискатися до дерева: яке свято, прикмети

15:18

Як прибрати жовтий наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Шапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та ЄвросоюзомШапран: Тарифи Трампа - це спосіб тиску на переговорах з Китаєм та Євросоюзом
15:17

Коли в Україну прийде потепління: синоптикиня назвала точну дату

15:12

На Бориса Джонсона напали на очах п'ятирічного сина - що трапилося

14:58

Деякі пенсіонери втратять понад 2000 гривень у 2025 році – деталі

14:40

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариВідео

Реклама
14:35

Де серце серед фламінго: складна загадка для людей з високим IQ

14:17

Ціни стрімко полетіли вниз: популярні в Україні овочі стали дешевшими

14:11

В Україні змінили податок на нерухомість: скільки доведеться платити

13:59

Як захистити дерева від шкідників: які засоби використовувати

13:53

З України хочуть зробити "сталевого дикобраза": ЗМІ розкрили намір Європи

13:25

"Реальні переговори будуть восени": експерт сказав, що Путін задумав зробити влітку

13:18

Ціни б’ють всі рекорди: в Україні стрімко дорожчає важливий продукт

12:50

Куди сховався собака: знайдіть тварину в кімнаті за 5 секунд

12:46

Усього 15 хвилин і труби будуть чистими: як прочистити жирне засмічення в раковині

12:44

Сергій Дейнеко побував  у бойових підрозділах на сході України (відео)

12:34

Плями від чаю та кави зникнуть за 2 хв: досвідчена господиня поділилась засобом

Реклама
12:28

"Зраджує тебе": Настя Каменських приголомшила своєю заявою

12:28

Євробачення-2025: за місяць до конкурсу в України з'явився новий конкурент

12:20

Як врятувати квіти, які в’януть: простий садовий трюк реанімує рослину за 2 дні

12:18

В Україні назріває дефіцит популярного продукту: що буде з цінами

11:54

Іран привів армію в готовність на тлі погроз Трампа: що відомо про нову війну

11:50

"Пішла саме тому": куди пропала мовчунка Стоцька і як вона зараз живе

11:37

Трамп оголосив торговельну війну всім: аналітик назвав головну мету президента США

11:34

Українцям можуть нарахувати додаткові 4 000 гривень за світло: яка причина

11:34

Що посіяти у квітні на розсаду: список овочів і квітів

11:25

Українцям доведеться затягнути паски: скільки коштуватиме Великодній кошик 2025

11:02

Трамп поблажливий до Путіна: політолог назвав головний страх президента США

10:56

Китайський гороскоп на завтра 8 квітня: Зміям - лінь, Собакам - злість

10:53

Щомісячна доплата в 2000 гривень для педагогів: хто та де зможе її отримати

10:33

3 знаки зодіаку, на яких чекають доленосні зміни до 10 квітня

10:31

"Це принизливо": 80-річного актора "Гри в кальмара" засудили за домагання

10:30

Гороскоп на завтра 8 квітня: Терезам - велика сума грошей, Рибам - удача

10:26

Загадкові смерті, духи минулого і містичні ритуали: художниця Олеся Бондар розповіла, як створювали серіал "Злі духи" для телеканалу 2+2

10:12

Трамп здивував заявою про бомбардування України РосієюВідео

09:59

"Мамина копія": Андрій Данилко показався на рідкісному кадрі зі своєю мамою

09:50

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозкиВідео

Реклама
09:41

Еліксир для упиря: як російська наука варить безсмертя для КремляПогляд

09:40

Ринок валют "потрусило": експерти сказали, чи купувати долар і євро цього тижня

09:39

Яблука буде нікуди дівати: що налити під дерево навесні

09:28

Як прибрати запах часнику на руках: експерти порадили ефективний засіб

08:42

"Вони цього не роблять": Рютте сказав, що має зробити РФ для завершення війни

08:31

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

"Можуть вправити мозок": українська співачка розповіла, що відбувається з Потапом

07:50

Темпи окупації знизилися в 5 разів: скільки територій РФ захопила з листопада

07:10

Оптична ілюзія для геніїв: за 5 секунд треба вгадати тварину на малюнку

06:49

Ситуація загострюється: ЗС РФ просунулися на трьох напрямках і тиснуть біля Лиману

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти