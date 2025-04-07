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Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки

Руслана Заклінська
7 квітня 2025, 09:50
2208
У Карпатах температура повітря опустилася до -18°C, високогір'я засипає снігом.
Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки
Прогноз погоди в Україні / Фото: ДСНС Франківщини

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні з 8 по 11 квітня
  • Які заморозки очікуються у Києві та області до 11 квітня
  • Де температура повітря опустилася до -18°C

З 8 по 11 квітня по всій Україні очікуються заморозки 0-5°C. В Карпатах спостерігається значне погіршення погодних умов - випало 30 см снігу. Про це повідомив Укргідрометцентр та ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

За прогнозом метеорологів, 8 квітня у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий). До 11 квітня в Україні триматимуть заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

відео дня

На дорогах західних, північних та центральних областей очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Погіршення погодних умов ускладнить роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також призведе до порушення руху транспорту та пошкодження ранньоквітучих плодових дерев.

У Карпатах намело 30 см снігу

На горі Піп Іван Чорногорський випало близько 30 см снігу. Також там сильний вітер і обмежена видимість. Станом на 08:00 7 квітня на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -18°C, повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття. Високогір'я засипає снігом.

У неділю, 6 квітня, температура на горі була -12°C. Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у Карпати через небезпечні погодні умови.

Рятувальники показали відео із значними снігопадами в Карпатах:

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки
Сніг в Карпатах / Фото: скріншот

Погода у Києві

Вночі з 7 по 11 квітня в Києві прогнозуються заморозки 0-2°C (І рівень небезпеки, жовтий). Водночас у області заморозки можуть досягнути 5°C (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Такі погодні умови можуть призвести до пошкодження ранньоквітучих дерев і рослин.

Вітер у Київській області 7 квітня буде північно-західний до 12 м/с, пориви до 20 м/с. Вдень температура в Києві коливатиметься між 1-3°C, по області — 1-4°C.

Намело 30 см снігу і мороз -18: синоптики назвали регіони, де вдарять заморозки
Попередження про стихійні та небезпечні метеорологічні явища в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, погода в Україні погіршиться, зокрема в західних, північних та центральних областях очікуються сильні морози та снігопади. 7 квітня в низці областей, включаючи Київ, оголошено штормове попередження.

Також заморозки триматимуться до 11 квітня. Сніг прогнозують на півночі, дощі — на південному сході. В Україні очікуються сильні пориви вітру та ожеледиця, зокрема у центральних і південних областях. У східних областях буде тепліше — до +9...+12°C.

Як повідомляв Главред, протягом тижня в Україні не буде весняного тепла. Погода буде холодною, вологою та з опадами у вигляді снігу і дощу. Синоптики прогнозують морозні ночі та ожеледицю на дорогах.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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