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Щомісяця на 1,5-2%: експерт назвав ключовий продукт, який тільки дорожчатиме

Руслана Заклінська
7 квітня 2025, 16:32оновлено 7 квітня, 17:04
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Хліб в Україні в 2025 році продовжить дорожчати, розповів Денис Марчук.
Щомісяця на 1,5-2%: експерт назвав ключовий продукт, який тільки дорожчатиме
Ціни на продукти в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові тези Марчука:

  • Ціни на хліб в Україні зросли на понад 20% у 2024 році
  • У 2025 році вартість хліба може підвищуватися щомісяця на 1,5-2%
  • Причинами є зростання собівартості хлібобулочної продукції

За 2024 рік ціни на хліб зросли більш ніж на 20%. Впродовж 2025-го року вартість хлібобулочних виробів продовжить зростати. Про це під час чату на Главреді розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Тенденції останніх років від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну призводять до зростання собівартості всіх видів продукції, в тому числі і на хлібобулочні вироби", - зазначив він.

За прогнозом Марчука, в 2025 році ціни на хліб зростуть ще на 20%. А щомісяця ціни підвищуватимуться на 1,5-2%.

Зростання ціни на хліб відбувається з кількох причин. Зокрема, це подорожчання виробництва через збільшення вартості комплектуючих для заводів, а також нестача робочих рук через мобілізацію, що змушує витрачати кошти на нові технології.

Крім того, інфляція, яка в Україні досягла 13% наприкінці 2024 року, також впливає на підвищення цін. Важливим фактором є зростання цін на зерно через глобальну нестачу пшениці та конкуренцію на світових ринках.

"Тому 2025 рік, на жаль, теж буде характеризуватися зростанням ціни на хліб", - підсумував Марчук.

Дивіться відео, в якому експерт Денис Марчук розповів, які базові продукти подорожчають в найближчі місяці:

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні знизилися ціни на популярні овочі через слабкий попит і сезонну пропозицію. Ціни на картоплю зменшилися з 16–25 до 15–23 грн/кг, морква подешевшала з 27 до 25 грн/кг, а столовий буряк — з 18 до 16 грн/кг.

Також у березні ціна на соняшникову олію в Україні сягнула рекордних 77,5 грн за пляшку, що на 38% більше, ніж торік. Як пояснили в УКАБ, це пов'язано з дефіцитом насіння через минулорічний неврожай, незважаючи на надлишок олії на світовому ринку.

У 2025 році вартість великоднього кошика для родини з чотирьох осіб складе 1663 грн, що на 17% більше порівняно з минулим роком. За даними Інституту аграрної економіки, найбільше подорожчала паска — її ціна досягла 232,96 грн/кг (+29,6%) через зростання вартості яєць, борошна, масла та інших інгредієнтів.

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Хто такий Денис Марчук?

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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