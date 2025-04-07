Іран привів армію в готовність на тлі погроз Трампа: що відомо про нову війну

Іран попередив країни, на території яких розташовані американські бази, про можливість атаки у разі їхньої залученості до війни.

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Іран готується до військової загрози з боку США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

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Іранську армію привели в бойову готовність після погроз Трампа

Іран відкинув вимогу Трампа про прямі переговори щодо ядерної програми відео дня

Іран надіслав попередження сусідам, що підтримка США у військовій операції проти Ірану буде розцінюватися як акт ворожості

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав привести збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності через загрозу нападу з боку США. Про це пише Reuters.

Іран відкидає вимогу президента США Дональда Трампа щодо проведення прямих переговорів з приводу своєї ядерної програми. Високопоставлений іранський чиновник заявив, що Іран не збирається обговорювати свою ядерну програму чи загрозу бомбардувань за вимогою Вашингтона.

У відповідь на можливу військову агресію з боку США, Іран попередив сусідні країни, на території яких розташовані американські військові бази, що вони можуть стати об'єктами атаки у разі їхньої залученості. Попри жорстку риторику, Іран все ж залишає можливість для продовження непрямих переговорів з США через посередництво Оману, який традиційно виступає каналом зв'язку між Тегераном та Вашингтоном.

"Непрямі переговори дають можливість оцінити серйозність намірів Вашингтона щодо політичного вирішення проблеми Ірану", - сказав іранський чиновник.

За його словами, хоч цей шлях може бути "тернистим", непрямі переговори можуть розпочатися, якщо США підтвердять свою готовність до них.

Крім того, Іран надіслав офіційні попередження своїм сусідам, зокрема Іраку, Кувейту, Об'єднаним Арабським Еміратам, Катару, Туреччині та Бахрейну, що будь-яка підтримка атаки США на Іран буде розцінюватися як ворожий акт. Іран підкреслив, що будь-яка допомога США, включаючи використання території або повітряного простору цих країн для проведення військових операцій, "матиме серйозні наслідки". В рамках цього Іран вже привів свої збройні сили в стан підвищеної бойової готовності.

Вісь зла / Інфографіка: Главред

Війна на Близькому Сході на порозі

Політтехнолог і майор 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець зазначив, що світ наближається до нової війни, яка, насправді, пов'язана з російсько-українською. За його словами, країни "осі зла" — Китай, Росія, Іран, КНДР та їхні союзники — зміцнилися, оскільки Захід, через свою слабкість і нерішучість, дозволив їм це зробити.

"Нова війна на Близькому Сході на порозі і справа не лише у бажанні Трампа. Цієї війни хочуть для зміцнення свого режиму і в Тегерані. Сорокатисячного угруповання не вистачить для наземної операції, це вимагає як мінімум двохсот тисяч "ніг на землі". Тому ця операція не може апріорі завершитися розгромом тегеранського теократичного режиму, а будь-яка пловинчастість лише зміцнить іранський режим", - наголосив Березовець.

Особлива увага до ситуації на Близькому Сході прикута і в Пекіні. Китай, як зазначає Березовець, уважно спостерігає за розвитком подій, адже для нього вирішення питання Тайваню є ключовим етапом у досягненні світового домінування.

Війна США та Ірану - останні новини

Нагадаємо, 17 січня 2023 року президент Росії Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між країнами, терміном на 20 років. Договір охоплює співпрацю в сферах торгівлі, військового партнерства, науки, культури та освіти.

Нещодавні розвідувальні дані переконали американських чиновників, що Іран активно шукає більш швидкий і грубий спосіб розробки атомної зброї. Ці новини з'явилися на тлі сигналів про готовність нового президента Ірану до переговорів з адміністрацією Трампа. Іран вже має достатньо урану для виробництва кількох ядерних бомб, але ще потребує кількох кроків для створення зброї.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро попередив, що відсутність ядерної угоди між Іраном та США може призвести до неминучої війни. За словами історикаІран, не готовий до прямих переговорів, шукає опосередковані рішення без виконання жорстких вимог Трампа.

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Хто такий Тарас Березовець? Тарас Березове́ць (нар.1 березня 1975 Керч, УРСР) - український політтехнолог, журналіст, майор 1-шої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна. Директор компанії персонального та стратегічного консалтингу "Berta Communications". Член "UK-Ukraine Partnership Network" (2004) та Незалежної медіа-профспілки України (2006).

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