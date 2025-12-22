"Розрив залишається величезним": у Politico розкрили деталі мирних переговорів у США

Представники Києва і Москви поділилися заявами Віткоффа в соціальних мережах, але не надали жодних додаткових подробиць про переговори.

Зустріч у Маямі поки що, ймовірно, не наблизила закінчення війни / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези:

Переговори в Маямі були "продуктивними і конструктивними", але без прориву щодо припинення війни

Україна та Росія не вели прямих переговорів - кожна сторона спілкувалася окремо з американською делегацією

США продовжують просувати власний мирний план, однак розрив позицій сторін залишається значним

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що переговори в Майамі з його російським колегою Кирилом Дмитрієвим і радником з національної безпеки України Рустемом Умеровим були "продуктивними та конструктивними", але обговорення не призвели до якихось явних проривів у питанні припинення війни.

Як пише видання Politico, ця заява завершила серію зустрічей у Флориді, що відбулася минулими вихідними. Учасники переговорів від Росії, України, Європи та США продовжували обговорювати мирний план США. Україна і Росія не вели прямих переговорів, і кожна сторона зустрічалася окремо з американськими офіційними особами у Флориді.

Представники Росії та України в неділю поділилися заявами Віткоффа в соціальних мережах, але не надали жодних додаткових подробиць про можливий прогрес у переговорах.

Умеров опублікував дослівну копію заяви Віткоффа про Україну в соцмережі X, а Дмитрієв перепостив заяву спецпосланця Трампа щодо переговорів із Росією.

"Розрив між бажаннями двох ворогуючих сторін залишається величезним", - зазначає Politico.

У суботу ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішими питаннями були і залишаються питання, що стосуються територій України". За його словами, перешкодами залишаються також контроль над Запорізькою атомною електростанцією, фінансування повоєнної відбудови та "низка технічних питань, пов'язаних із гарантіями безпеки". Він закликав США посилити тиск на Москву.

Зі свого боку, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що більшість мирних планів, запропонованих у Майамі, були висунуті Україною і Європою і здавалися "досить неконструктивними".

У неділю представник Кремля і бізнесмен Дмитрієв заявив, що "палії війни" не втручаються в переговори, і що "все в порядку".

Держсекретар Марко Рубіо заявив журналістам у п'ятницю, що "ще належить пройти довгий шлях", перш ніж буде підписано можливу угоду, додавши, що мирні переговори можуть затягнутися ще на кілька місяців.

У неділю канцелярія президента Франції Еммануеля Макрона дала зрозуміти, що він може бути відкритий для зустрічі з Путіним. Це сталося після того, як минулого тижня європейські лідери домовилися надати Україні спільний кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Politico нагадує, що спроби Вашингтона зміцнити підтримку України мали неоднозначні результати. Законопроєкт, що передбачає запровадження нових, жорсткіших санкцій проти Росії, не дістав підтримки в Конгресі.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, один із головних ініціаторів законопроекту, закликав адміністрацію Трампа посилити тиск на Кремль, якщо Путін не погодиться на мирні переговори.

"Якщо Путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити правила гри, зокрема передати Україні ракети "Томагавк" для ураження заводів із виробництва безпілотників і ракет, які існують у Росії. Я піду ва-банк, якщо Путін скаже "ні", - заявив він в інтерв'ю на каналі NBC.

Як писав Главред, спецпосланець президента США Стів Віткофф розповів про результати переговорів з досягнення мирної угоди з українською та російською сторонами, а також з європейськими партнерами. За його словами, Україна підтвердила прихильність до справедливого і сталого миру, а Росія заявила про готовність просувати мирний план президента Трампа.

Спроби знайти дипломатичне рішення війни в Україні значно посилилися: переговори тривають активніше, ніж у будь-який момент від початку повномасштабного вторгнення РФ. За даними видання Bild, міжнародні посередники докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше наблизити сторони до угоди.

Президент Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Зеленський також говорив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, однак Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що угоду між Україною та Росією буде укладено найближчим часом.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Які гарантії безпеки хоче отримати Україна

За словами посла України у Великій Британії Валерія Залужного, важливим елементом формування політичних цілей сьогодні є питання гарантій безпеки.

Гарантіями безпеки можуть бути членство України в НАТО, ядерна зброя на українській території або потужні Збройні Сили, здатні протистояти Росії. Однак сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО або будь-якої іншої країни, крім Росії, України та Китаю, це питання взагалі не може обговорюватися.

