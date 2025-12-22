Рус
"Розрив залишається величезним": у Politico розкрили деталі мирних переговорів у США

Анна Ярославська
22 грудня 2025, 10:31
Представники Києва і Москви поділилися заявами Віткоффа в соціальних мережах, але не надали жодних додаткових подробиць про переговори.
Стів Віткофф, Кушнер, Зеленський
Зустріч у Маямі поки що, ймовірно, не наблизила закінчення війни / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези:

  • Переговори в Маямі були "продуктивними і конструктивними", але без прориву щодо припинення війни
  • Україна та Росія не вели прямих переговорів - кожна сторона спілкувалася окремо з американською делегацією
  • США продовжують просувати власний мирний план, однак розрив позицій сторін залишається значним

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що переговори в Майамі з його російським колегою Кирилом Дмитрієвим і радником з національної безпеки України Рустемом Умеровим були "продуктивними та конструктивними", але обговорення не призвели до якихось явних проривів у питанні припинення війни.

Як пише видання Politico, ця заява завершила серію зустрічей у Флориді, що відбулася минулими вихідними. Учасники переговорів від Росії, України, Європи та США продовжували обговорювати мирний план США. Україна і Росія не вели прямих переговорів, і кожна сторона зустрічалася окремо з американськими офіційними особами у Флориді.

Представники Росії та України в неділю поділилися заявами Віткоффа в соціальних мережах, але не надали жодних додаткових подробиць про можливий прогрес у переговорах.

Умеров опублікував дослівну копію заяви Віткоффа про Україну в соцмережі X, а Дмитрієв перепостив заяву спецпосланця Трампа щодо переговорів із Росією.

"Розрив між бажаннями двох ворогуючих сторін залишається величезним", - зазначає Politico.

У суботу ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладнішими питаннями були і залишаються питання, що стосуються територій України". За його словами, перешкодами залишаються також контроль над Запорізькою атомною електростанцією, фінансування повоєнної відбудови та "низка технічних питань, пов'язаних із гарантіями безпеки". Він закликав США посилити тиск на Москву.

Зі свого боку, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що більшість мирних планів, запропонованих у Майамі, були висунуті Україною і Європою і здавалися "досить неконструктивними".

У неділю представник Кремля і бізнесмен Дмитрієв заявив, що "палії війни" не втручаються в переговори, і що "все в порядку".

Держсекретар Марко Рубіо заявив журналістам у п'ятницю, що "ще належить пройти довгий шлях", перш ніж буде підписано можливу угоду, додавши, що мирні переговори можуть затягнутися ще на кілька місяців.

У неділю канцелярія президента Франції Еммануеля Макрона дала зрозуміти, що він може бути відкритий для зустрічі з Путіним. Це сталося після того, як минулого тижня європейські лідери домовилися надати Україні спільний кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Politico нагадує, що спроби Вашингтона зміцнити підтримку України мали неоднозначні результати. Законопроєкт, що передбачає запровадження нових, жорсткіших санкцій проти Росії, не дістав підтримки в Конгресі.

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, один із головних ініціаторів законопроекту, закликав адміністрацію Трампа посилити тиск на Кремль, якщо Путін не погодиться на мирні переговори.

"Якщо Путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити правила гри, зокрема передати Україні ракети "Томагавк" для ураження заводів із виробництва безпілотників і ракет, які існують у Росії. Я піду ва-банк, якщо Путін скаже "ні", - заявив він в інтерв'ю на каналі NBC.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, спецпосланець президента США Стів Віткофф розповів про результати переговорів з досягнення мирної угоди з українською та російською сторонами, а також з європейськими партнерами. За його словами, Україна підтвердила прихильність до справедливого і сталого миру, а Росія заявила про готовність просувати мирний план президента Трампа.

Спроби знайти дипломатичне рішення війни в Україні значно посилилися: переговори тривають активніше, ніж у будь-який момент від початку повномасштабного вторгнення РФ. За даними видання Bild, міжнародні посередники докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше наблизити сторони до угоди.

Президент Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Зеленський також говорив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, однак Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що угоду між Україною та Росією буде укладено найближчим часом.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Які гарантії безпеки хоче отримати Україна

За словами посла України у Великій Британії Валерія Залужного, важливим елементом формування політичних цілей сьогодні є питання гарантій безпеки.

Гарантіями безпеки можуть бути членство України в НАТО, ядерна зброя на українській території або потужні Збройні Сили, здатні протистояти Росії. Однак сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО або будь-якої іншої країни, крім Росії, України та Китаю, це питання взагалі не може обговорюватися.

Інші новини:

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

12:36Синоптик
Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:59Фронт
Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:48Світ
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

12:45

Солодощі, які не зашкодять фігурі: що можна їсти навіть на дієті

12:44

Як пройшли зйомки передноворічного благодійного випуску "Танці з зірками" на 1+1 УкраїнаВідео

12:36

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

12:18

Новий рік під підозрою: топ-5 найкращих різдвяних детективів

12:15

Більшість водіїв роблять помилку: які речі небезпечно залишати в машині взимку

12:12

Забрали в карету швидкої: шоумен-воїн Салем показав наслідки поранення на фронтіВідео

12:11

Чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч: експерти дали однозначну відповідьВідео

12:07

Що не можна зберігати на туалетному столику у ванній: головні помилки

11:43

Більше, ніж територія: яку реальну цінність Донбас має для Росії

11:30

Мовчун Ігор Ніколаєв потрапив у скандал із дружиною - шанувальники приголомшені

11:01

Зірка "Воно 2" вчинив самогубство - дружина зробила заяву

10:59

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:48

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:34

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

10:31

"Розрив залишається величезним": у Politico розкрили деталі мирних переговорів у США

10:02

"Щоб не наврочили": холостяк Терен публічно показав нову обраницю

09:48

Ігор Коломойський знову анонсує судові засідання. Черга Вищого антикорупційного суду

09:40

Вантажний поїзд зійшов із рейок через атаку "Шахеда": деталі аварії біля Коростеня

09:39

Як прискорити роботу старого ноутбука: "воскресити" можна навіть 10-річний пристрійВідео

09:18

Наталії Могилевській відмовив відомий продюсер - причина

09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 22 грудня (оновлюється)

09:06

Як місяць вашого народження впливає на шлюб: що кажуть астрологи

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 грудня (оновлюється)

09:03

Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємосяПогляд

09:01

Мінус 100 млн доларів: ГУР знищило російські винищувачі Су-30 та Су-27Відео

08:46

Дрони атакували порт Тамань на Кубані: пошкоджено два судна і трубопровід

08:39

Воював у Чечні, Сирії та Україні: у Москві підірвали авто з топ-військовим армії РФ

08:28

Гроші - не Україні: Венс поширив меседж щодо нового курсу Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:34

На Житомирщині локомотив зійшов з рейок: є поранені, низка поїздів змінює рух

06:54

США просувають мирний план: Віткофф розкрив деталі переговорів із Києвом і Москвою

06:44

Питання, яке стоїть в очах усього путінського оточенняПогляд

05:41

Викликають біль і стрес у тварин: які небезпечні помилки роблять власники котів

04:45

Дочку принца Вільяма готують до передачі титулу - деталі

04:20

Волхви знали місця: де в Україні масово знаходять давні скарби та як їх шукатиВідео

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці вуличного художника за 31 секунду

03:16

Як часто потрібно змінювати постільну білизну: експерти дали однозначну відповідь

02:30

Як знизити ризик розвитку деменції: вчені приголомшили несподіваним рішенням

02:01

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

00:56

Штраф за "обід": які продукти можуть імітувати сп’яніння в організмі

00:03

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

23:26

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:13

"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

22:45

У Грабовському люди письмово відмовлялися від евакуації: що відомо

22:30

Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

22:02

Про їх функцію знають одиниці: для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі авто

21:57

"Договорняк": чи готують Бесарабію готують до здачіПогляд

21:43

До 4 черг на добу: оновлені графіки відключень для Дніпропетровщини на 22 грудняФото

21:30

У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

21:16

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудняФото

