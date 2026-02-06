Рус
Вранці в Одесі вибухнуло авто: загинув 21-річний чоловік

Маріна Фурман
6 лютого 2026, 08:01
Наразі на місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки обласної поліції.
Внаслідок вибуху загинув мешканець Одеси, який був власником авто / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України, УНІАН

Коротко:

  • В Одесі вибухнув автомобіль
  • Власник транспортного засобу загинув

Вранці, 6 лютого, в Одесі вибухнув автомобіль. Інцидент трапився у Київському районі міста. Унаслідок цього загинув 21-річний чоловік. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло вранці 6 лютого. За попередніми даними, загинув власник транспортного засобу.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

Правову кваліфікацію події нададуть після з’ясування всіх обставин.

Як писав Главред, у неділю, 4 січня, в Оболонському районі Києва вибухнув позахляшовик. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка знаходилась поруч, не постраждала.

Раніше повідомлялося, що у Києві вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий. Власник транспортного засобу отримав незначні травми та відмовився від госпіталізації.

Нагадаємо, влітку в Одесі вибухнув автомобіль. Відомо, що в цей час усередині перебував чоловік. У СБУ вибух авто в Київському районі Одеси назвали спробою теракту і вже відкрили відповідне кримінальне провадження.

Про джерело: Національна поліція України

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

