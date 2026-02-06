Рус
РФ готує удар по Україні в найближчі 48 годин: яким містам готуватися

Анна Ярославська
6 лютого 2026, 10:26
Україна – під загрозою масованої атаки. Росія стягує авіацію та флот.
Ту-95МС, Ту-22М3
Окупанти формують ударне угруповання для атаки на Україну / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Головне:

  • РФ планує атаку на Україну в найближчі 48 годин
  • До обстрілу залучать Ту-95МС, Ту-22М3, МіГ-31К і кораблі
  • Найімовірніша ціль удару — Київ і Київська область

Російська окупаційна армія планує завдати масованого ракетно-дронового удару по території України в найближчі 48 годин. Про це вранці 6 лютого попередив моніторинговий канал ЄРадар.

За даними аналітиків, в даний момент в повітрі знаходиться група бортів Ту-95МС (щонайменше два), які здійснили виліт з Далекого Сходу і прямують на аеродром "Енгельс" з метою оснащення крилатими ракетами.

Також ворог планує залучити надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22м3 з аеродромів "Оленья" і "Дягілево", які вчора здійснювали оснащення ракетами Х-22.

Крім того, окупанти планують залучити до атаки на Україну до шести бортів МіГ-31К. Також у Новоросійську в готовності три носії ракет "Калібр".

"Отже, очікуємо спорядження бортів Ту-95МС на аеродромі "Енгельс" і подальшу передислокацію на аеродром "Оленя", - йдеться в повідомленні.

РФ готує удар по Україні в найближчі 48 годин: яким містам готуватися
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Які регіони ризикують стати ціллю ворога

Монітори попереджають: під удар ворога, ймовірно, потрапить Київ і область.

"У разі залучення бортів Ту-22м3 найбільш імовірною ціллю удару буде столиця та Київська область",

Українців закликали підготувати все необхідне і зарядити ґаджети на випадок відключень світла.

Чи витримає Київ нові атаки: думка експерта

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, не варто вірити ні "страшилкам", ні надто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою.

Сергієнко підкреслив, що сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист — це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

"Говорити заздалегідь, що саме і наскільки буде складно, — це, по суті, ворожіння на кавовій гущі. Будемо якось виживати, будемо пристосовуватися", — сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Ракетно-дронові удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вранці 6 лютого в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ. Моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу. Кропивницький зазнав масованої атаки росіян. На місто летіли дрони та ракети.

В ніч на 6 лютого армія РФ атакувала Україну дронами. У місті Вільнянськ Запорізької області в результаті удару російського безпілотника загинула подружня пара.

3 лютого ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу декількох регіонів. Кількість запущеної балістики може бути рекордною за добу. Впродовж ночі під ударом перебували Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, Одеса, Павлоград, Запоріжжя та окремі райони зазначених областей.

В ніч на 3 лютого армія РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Одеській області. Удари зафіксовані по енергетичній та цивільній інфраструктурі на півдні регіону. В результаті атаки понад 50 тисяч жителів тимчасово залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 3 лютого радіотехнічні війська зафіксували 521 засіб повітряного нападу, зокрема 4 ракети "Циркон"/"Онікс", 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300, 7 крилатих ракет Х-22/Х-32, 28 крилатих ракет "Х-101/Іскандер-К"; 450 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.

Інші новини:

Про персону: Олександр Сергієнко

Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.

Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.

Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

