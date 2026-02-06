Рус
США і РФ відновлюють військові переговори на найвищому рівні - WP

Віталій Кірсанов
6 лютого 2026, 09:55
Військовий діалог між США і РФ був припинений наприкінці 2021 року після масштабного зосередження російських військ біля кордонів України.
США і РФ відновлюють військові переговори на найвищому рівні / Колаж: Главред, фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ, скріншот з мережі

Коротко:

  • Відновлення контактів відбувається на тлі закінчення терміну дії договору СНО
  • Трамп закликав укласти "модернізований" договір

Сполучені Штати і РФ мають намір відновити військовий діалог на високому рівні, який був перерваний наприкінці 2021 року – перед повномасштабним вторгненням в Україну. Про це заявили американські чиновники, пише The Washington Post.

Відновлення контактів відбувається на тлі закінчення терміну дії нового договору СНО – останньої чинної угоди між Вашингтоном і Москвою, яка обмежувала кількість і типи стратегічних ядерних озброєнь. Президент США Дональд Трамп закликав укласти "новий, вдосконалений і модернізований" договір, який діяв би в довгостроковій перспективі.

Побічний ефект переговорів щодо України

За словами одного з американських чиновників, рішення про відновлення військового діалогу стало прямим побічним продуктом тривалих дипломатичних зусиль щодо припинення війни в Україні. Хоча мирні переговори поки не привели до істотного прориву, недавні контакти між США і Росією "створили можливості для подальшого діалогу".

Кремль офіційно не коментував це рішення, а російське посольство у Вашингтоні не відразу відповіло на запит журналістів.

Занепокоєння з приводу ядерної стабільності

Завершення дії нового договору СНО викликало занепокоєння серед експертів з нерозповсюдження ядерної зброї. Вони побоюються, що відсутність обмежень може спровокувати нову гонку озброєнь, зокрема розвиток тактичної ядерної зброї та нових сценаріїв її застосування, включаючи космос. Раніше Трамп також допускав можливість використання майбутніх американських кораблів як платформ для запуску ядерних ракет.

У Білому домі підтвердили, що жодна зі сторін поки не взяла на себе зобов'язання дотримуватися умов договору після завершення його дії. У Кремлі заявили, що подальші кроки "будуть залежати від розвитку подій" і що РФ буде діяти, виходячи з власних національних інтересів.

Контакти після років заморожування

Військовий діалог між США і РФ був припинений наприкінці 2021 року після масштабного зосередження російських військ біля кордонів України. З того часу відносини істотно погіршилися: США і союзники надали Україні сучасне озброєння, а Москва відповіла ядерними погрозами і ударами по цивільній інфраструктурі.

Незважаючи на це, сторони зберігали обмежені канали зв'язку, включаючи гарячу лінію, а високопоставлені чиновники періодично контактували в кризові моменти.

Хто очолить діалог

За даними Пентагону, відновлений військовий діалог очолить командувач Європейським командуванням США генерал Алексус Г. Грінкевич разом з російськими колегами. Метою переговорів названо "підвищення прозорості та деескалація".

Відновлення регулярних контактів передбачає створення формалізованої структури зустрічей і графіка взаємодії – за аналогією з нещодавно відновленими військовими комунікаціями між США і Китаєм.

Реакція союзників і експертів

Аналітики відзначають, що такий крок може викликати роздратування серед європейських партнерів США, які критично ставляться до підходу Трампа щодо Москви. Водночас експерти вказують, що для Росії діалог може бути вигідним на тлі обмежених ресурсів після років війни.

"Росія в даний час не має кращих можливостей для змагання в сфері стратегічних ядерних сил через економічні та оборонно-промислові обмеження", – зазначив старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман.

Путін поважає ядерний шантаж – чого хоче досягти Кремль

Припинення дії договору СНО-3 стало прямим наслідком свідомих дій Росії, спрямованих на підрив глобальної системи безпеки. Про це глава МЗС України Андрій Сібіга повідомив у дописі в X.

Він підкреслив, що Путін прагне зробити всі правила вибірковими або такими, які можуть бути поставлені під сумнів, а нові норми – вводити тільки за власною згодою, і саме цього міжнародне співтовариство не повинно допустити.

"Москва порушила договір і вийшла з нього в 2023 році. Зараз Путін використовує це як ще один інструмент ядерного шантажу, щоб підірвати міжнародну підтримку України. Ніхто не повинен піддаватися цим маніпуляціям. Економіка Росії вступає в рецесію через відмову Путіна припинити війну проти України. У Путіна немає коштів для нової гонки стратегічних озброєнь. Москву можна і потрібно стримувати. США та їхні європейські союзники успішно стримували СРСР у 1970-х і 1980-х роках, і вони, безумовно, можуть стримувати Росію, яка не може зрівнятися з Радянським Союзом", - повідомив він.

Договір СНО - головне

Як повідомляв Главред, у лютому 2021 року Росія і США підписали угоду про продовження договору щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) до 5 лютого 2026 року. Москва і Вашингтон обмінялися нотами.

США і Росія близькі до угоди про продовження дії договору про контроль над озброєннями New START (СНО-3), термін якого закінчився 5 лютого. Новий договір СНО залишається останнім ключовим механізмом, що обмежує ядерні арсенали двох країн, які разом контролюють близько 85% всіх світових ядерних боєголовок.

Руйнування колишньої системи контролю над озброєннями може призвести до розширення "ядерного клубу", адже багато країн мають технологічні можливості для створення власної ядерної зброї. Одночасно і США, і Росія поступово втрачають статус безперечних гегемонів, що значно ускладнює укладення нових глобальних угод. Про це заявив військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем і експерт Defense Express Іван Киричевський в інтерв'ю"Апостроф TV".

Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. З серпня 2013 року належить мільярдерові Джеффу Безосу, пише Вікіпедія.

новини Росії війна в Україні ядерна зброя Дональд Трамп Володимир Путін ядерна ракета ядерна угода війна Росії та України Ядерна зброя України
18:54

Красень Спартак і негідник-репортер: топ-5 фільмів з Кірком Дугласом

18:41

Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

18:35

Називалося іменем організатора "червоного терору" 80 років - що це за місто України

