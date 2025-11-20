'Усе інше - затягування війни': Залужний назвав політичну мету України

Залужний наголосив, що українці прагнуть повної перемоги, тобто краху РФ.

Залужний розповів про гарантії безпеки / колаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi, скріншот з відео

Ключові тези із заяви посла:

Головна мета України - позбавлення Росії здатності атакувати

Війна також може тривати у політичній і економічній площинах

Важливим елементом є питання гарантій безпеки

Головною політичною метою для України може бути позбавлення Росії здатності атакувати Україну на тривалий і чітко визначений період часу. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час виступу на політичній конференції New Statesman Politics Live в Лондоні, передає The New Statesman.

Зокрема, він сказав, що для України означає перемога у війні та яку політичну мету ставить перед собою країна.

"Коли ми говоримо про перемогу, чесно сказати, що це — знищення Російської імперії, а поразка — це повна окупація України та її крах. Усе інше — лише затягування війни. Ми, українці, звісно, прагнемо повної перемоги, тобто краху Російської імперії", - наголосив посол.

За його словами, не варто забувати про те, що війна може тривати також у політичній і економічній площинах.

"Іншим важливим елементом формування політичних цілей сьогодні є питання гарантій безпеки. Звісно, гарантіями безпеки можуть бути членство України в НАТО, ядерна зброя на українській території або потужні Збройні Сили, здатні протистояти Росії. Проте сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО чи будь-якої іншої країни, окрім Росії, України та Китаю, це питання взагалі не може обговорюватися", - каже Залужний.

Крім того, на його думку, сформулювати політичну мету війни — це найскладніший тест для мислення політика, і саме тут можливі найбільші помилки.

"Водночас головною політичною метою для України може бути позбавлення Росії здатності атакувати Україну на тривалий і чітко визначений період часу. Інструменти та форми такої агресії змінюються й надалі змінюватимуться, але всі вони служитимуть одній і тій самій політичній меті", - підсумував посол України у Великій Британії.

Валерій Залужний / Інфографіка: Главред

Умова закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Стамбулі з Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив, що Туреччина може надати майданчик для переговорів про завершення війни.

За його словами, ключовою умовою для припинення кровопролиття та досягнення тривалого миру є узгоджена робота з усіма партнерами, а також збереження активного та потужного лідерства США, яке здатне наблизити стійкий мир і забезпечити безпеку людей.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли впродовж останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.

Глава ГУР МО Кирило Буданов сказав, що Трамп заявив, що війна Росії проти України має закінчитись якомога швидше, охарактеризувавши її як жахливу криваву бійню та найбільший конфлікт з часів Другої світової війни.

Крім того, посол США в НАТО Метью Вітакер закликав європейських союзників посилити тиск на Росію та пришвидшити використання заморожених російських активів для довгострокового фінансування військових потреб України.

Про персону: Валерій Залужний Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.

