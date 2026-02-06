США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон

Америка може "вдарити" санкціями по російському "тіньовому флоту".

https://glavred.net/world/ssha-mogut-usilit-sankcii-protiv-rf-chego-zhdet-vashington-10738433.html Посилання скопійоване

У США заговорили про можливе посилення санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Основне:

Америка може посилити санкції проти РФ

Нові обмеження залежатимуть від перебігу мирних переговорів

Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії. Запровадження подальших обмежень залежатиме від перебігу мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, цитує Reuters.

Бессент заявив, що розгляне можливість введення нових санкцій проти російського "тіньового флоту". Це крок, який президент США Дональд Трамп так і не робив із моменту повернення до влади в січні 2025 року.

відео дня

"Я візьму це до уваги. Побачимо, як розвиватимуться мирні переговори", – сказав він.

Крім можливих нових обмежень, Бессент зазначив, що введені адміністрацією Трампа санкції США проти нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл" допомогли повернути країну-агресора Росію за стіл переговорів, щоб закінчити війну.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Що буде із санкціями США проти РФ після закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що після закінчення війни в Україні США мають намір йти на послідовне зняття американських санкцій проти Росії.

"Ми не бачимо зняття санкцій у цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже - наскільки сильними можуть бути європейці", - сказав Зеленський.

Санкції проти Росії - новини за темою

Як писав Главред, Європейський Союз розглядає можливість заборони імпорту російської міді та металів платинової групи у рамках нового пакета санкцій проти Москви через війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розробляють новий санкційний пакет проти російського енергетичного сектору, щоб посилити тиск у разі, якщо російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін відмовиться від мирної домовленості з Україною.

Тим часом Буданов заявив, що українські удари завдають Росії більше втрат, ніж усі світові санкції.

Інші новини:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред