США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон

Маріна Фурман
6 лютого 2026, 08:56
Америка може "вдарити" санкціями по російському "тіньовому флоту".
США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон
У США заговорили про можливе посилення санкцій проти РФ

Основне:

  • Америка може посилити санкції проти РФ
  • Нові обмеження залежатимуть від перебігу мирних переговорів

Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії. Запровадження подальших обмежень залежатиме від перебігу мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, цитує Reuters.

Бессент заявив, що розгляне можливість введення нових санкцій проти російського "тіньового флоту". Це крок, який президент США Дональд Трамп так і не робив із моменту повернення до влади в січні 2025 року.

"Я візьму це до уваги. Побачимо, як розвиватимуться мирні переговори", – сказав він.

Крім можливих нових обмежень, Бессент зазначив, що введені адміністрацією Трампа санкції США проти нафтових гігантів "Роснефть" і "Лукойл" допомогли повернути країну-агресора Росію за стіл переговорів, щоб закінчити війну.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Що буде із санкціями США проти РФ після закінчення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що після закінчення війни в Україні США мають намір йти на послідовне зняття американських санкцій проти Росії.

"Ми не бачимо зняття санкцій у цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій. І тут питання вже - наскільки сильними можуть бути європейці", - сказав Зеленський.

Як писав Главред, Європейський Союз розглядає можливість заборони імпорту російської міді та металів платинової групи у рамках нового пакета санкцій проти Москви через війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розробляють новий санкційний пакет проти російського енергетичного сектору, щоб посилити тиск у разі, якщо російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін відмовиться від мирної домовленості з Україною.

Тим часом Буданов заявив, що українські удари завдають Росії більше втрат, ніж усі світові санкції.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

