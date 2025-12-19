Переговори про мир в Україні: Рубіо спрогнозував імовірну дату угоди

Результат переговорів залежить від "обох сторін", підкреслив державний секретар США Марко Рубіо.

https://glavred.net/world/mirnye-peregovory-rubio-soobshchil-o-progresse-i-nazval-veroyatnuyu-datu-soglasheniya-10725653.html Посилання скопійоване

Марко Рубіо прокоментував переговори про припинення війни / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот

Головне із заяв Рубіо:

Результат переговорів залежить від "обох сторін"

США з'ясовують, чи є якісь точки дотику

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що угоду між Україною і Росією буде укладено найближчим часом.

"Роль, яку ми намагаємося відігравати, полягає в тому, щоб з'ясувати, чи є тут якісь точки дотику, на які вони можуть погодитися", - заявив Рубіо на прес-конференції в п'ятницю.

відео дня

За його словами, саме на це США витратили багато часу й енергії та продовжують це робити.

"Можливо, це буде неможливо. Я сподіваюся, що це можливо. Я сподіваюся, що це вдасться зробити цього місяця, до кінця року", - заявив Рубіо, додавши, що хоче, щоб "це закінчилося якомога швидше".

Він підкреслив, що результат переговорів залежить від "обох сторін".

"Можливо, це станеться цього тижня. Можливо, це станеться наступного місяця. Можливо, це не відбудеться ще кілька місяців. Це не залежить від нас. Це залежить від обох сторін. Зрештою, саме вони мають укласти угоду. Ми не можемо змусити Україну укласти угоду. Ми не можемо змусити Росію укласти угоду. Вони повинні самі захотіти укласти угоду", - наголосив Рубіо.

ЗМІ про мирні переговори: що відомо

Зусилля з пошуку дипломатичного виходу з війни в Україні суттєво активізувалися: переговорний процес наразі більш інтенсивний, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення Росії. За інформацією видання Bild, міжнародні посередники прагнуть у максимально стислі терміни зблизити позиції сторін і підвести їх до можливих домовленостей.

Переговори про припинення війни - новини за темою

Раніше в РФ зізналися, чого очікують від переговорів. Російський посол сказав правду про реальні наміри Кремля щодо укладення мирної угоди з Україною.

Нагадаємо, раніше в Bild заявили про вирішальний етап переговорів. Білий дім наполягає на складних компромісах з боку України.

Як повідомляв Главред, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив припинення війни між Україною і Росією. Він заявив, що мир в Україні "не за горами".

Читайте також:

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред