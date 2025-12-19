"Незрозуміло, хто на кого напав": Орбан зробив цинічну заяву про війну в Україні

Прем'єр Угорщини розкритикував рішення ЄС надати Україні фінансову підтримку і назвав використання заморожених активів РФ "оголошенням війни" Росії.

Орбан зробив цинічну заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Що сказав Орбан:

Прем'єр Угорщини розкритикував рішення ЄС надати Україні 90 млрд євро

Використання заморожених активів РФ означало б "оголошення війни" Росії

Політик засумнівався, хто напав на Україну, і назвав ідею репарацій обманом

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан розкритикував рішення ЄС надати Україні позику в 90 млрд євро, і заявив, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ.

Про це політик заявив на своїй пресконференції, зазначивши, що використання заморожених російських активів було б рівнозначним "оголошенню війни" Росії.

Угорський політик назвав обманом те, що країни Заходу нібито вважають, що "цю війну можна вести, не витрачаючи ні копійки, а наприкінці війни витрати будуть оплачені росіянами у вигляді репарацій".

За словами прем'єра, зрештою за ці рішення доведеться розраховуватись європейським платникам податків.

"Вони спокійно снідають вдома, п'ють каву і думають, що з погляду моралі правильно допомогти маленькій країні, яку атакували, звичайно, не такій вже й маленькій, і не зовсім зрозуміло, хто на кого напав, але в будь-якому разі ми зараз допомагаємо країні, яка зазнала насильства, і це нам нічого не коштує. Але зрештою, вони будуть платити", - сказав глава угорського уряду.

Заморожені активи РФ - останні новини

Як писав Главред, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро. Не уточнено, звідки надійдуть ці кошти. Однак, як пише Reuters, фінансова підтримка Києва в розмірі 90 мрлд євро забезпечуватиметься за рахунок позики, забезпеченої бюджетом Євросоюзу.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність до інтенсивних переговорів, спрямованих на пошук рішення щодо фінансової підтримки України. Йдеться про намір узгодити виділення близько 90 мільярдів євро на потреби України протягом наступних двох років. Про це вона повідомила напередодні засідання Європейської ради в Брюсселі.

За даними Politico, головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а адміністрація президента США Дональда Трампа.

Віктор Орбан / Інфографика: Главред

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

