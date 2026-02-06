Росіяни масовано атакують одне місто України - ворог запустив ракети та дрони

В Україні вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу.

Росіяни завдають ракетного удару по Кропивницькому / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот

У пʼятницю, 6 лютого, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ. Моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну загрозу.

О 08:55 по всій країні залунали сирени. За кілька хвилин військові попередили про швидкісну повітряну ціль, яка летіла у напрямку Кропивницького.

Близько 09:07 Повітряні сили попередили про нову групу ракет Кропивницький.

Крім цього, на місто летять ударні дрони.

Також БПЛА фіксують у напрямку Миколаєва з півночі та сходу.

О 09:20 моніторинги повідомили про повторний зліт російського винищувача.

Тим часом керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав, що Кропивницький від ранку під масованою атакою росіян. На місто летять дрони та ракети.

