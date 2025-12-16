Рус
США пропонують компроміс щодо Донбасу: Зеленський розкрив деталі переговорів

16 грудня 2025, 06:39
Консенсусу щодо територіального питання наразі немає.
Головні тези:

  • Україна не визнає тимчасово окупований Донбас російським
  • Позиція РФ щодо Донбасу не змінилася
  • США пропонують компромісний варіант у вигляді вільної економічної зони

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, проте Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

"Що стосується позиції росіян, поки вона не змінилася, ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо. Ми не хочемо віддавати наш Донбас", - сказав глава держави під час спілкування з українськими ЗМІ.

За його словами, США хочуть знайти компроміс і пропонують вільну економічну зону.

"Я ще раз наголошую, вільна економічна зона - це не означає, що під керівництвом Російської Федерації", - підкреслив Зеленський.

"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо. Ту частину, яка тимчасово окупована. Але тим не менш, ми проговоримо питання про територію. Ви знаєте, що воно одне з ключових. У нас поки що консенсусу немає", - підкреслив він.

Мирні переговори - останні новини

У Берліні відбулися дводенні переговори між Україною, США та європейськими партнерами, які дали змогу досягти прогресу в питанні гарантій безпеки для Києва, однак не зняли ключових розбіжностей щодо територіального врегулювання. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, знайомі з перебігом зустрічей. За інформацією видання, американська сторона просуває модель угоди, яку згодом планує представити Росії. В її основі - "безпрецедентні" гарантії безпеки для України в обмін на територіальні компроміси, зокрема щодо частини Донбасу.

Як писав Главред, лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

План підписали лідери Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Великої Британії, Фінляндії та Франції Антоніу Кошта і голова Європейської комісії.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив пропозицію про можливе різдвяне перемир'я з Росією. За його словами, російська сторона могла б на кілька днів припинити обстріли, що стало б першим кроком до мирного врегулювання.

Які плани Путіна на 2026 рік: думка експерта

Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що якщо війна триватиме з нинішньою інтенсивністю, до середини 2026 року російська економіка опиниться в критичному стані. Економісти вже зараз вказують на високі ризики для економіки РФ, і господар Кремля Володимир Путін усвідомлює ці загрози. Саме тому Кремль прагне вирішити ключові питання війни до настання критичного періоду.

"Поки що реалізувати свої плани із захоплення чотирьох областей України і створення "санітарних зон" Путін не в силах. Однак, природно, він не відмовиться від тих територій, які вдається захопити його військам, поступово наступаючи і просуваючись углиб", - сказав Романенко під час чату на Главреді.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

