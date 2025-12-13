Рус
Мирні перемовини щодо України набрали рекордних обертів: в BILD розкрилили деталі

Дар'я Пшеничник
13 грудня 2025, 12:53
Джерела стверджують, що Трамп чинить жорсткий тиск на Зеленського, підштовхуючи його до поступок.
Трамп Зеленский
Мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, president.gov.ua

Головне з новини:

  • У Берліні готують найінтенсивніший раунд мирних переговорів від початку війни
  • США пропонують компроміс щодо частини Донбасу та потужні гарантії безпеки
  • Неофіційний дедлайн для проміжного результату - Різдво

Дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни в Україні різко активізувалися, і переговорний процес нині триває інтенсивніше, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення Росії.

За даними Bild, міжнародні посередники намагаються пришвидшити досягнення домовленостей.

Саміт у Берліні: лідери ЄС, НАТО та приїзд Зеленського

Уже 15 грудня в Берліні має відбутися масштабний саміт за участю керівництва ЄС, НАТО та європейських лідерів. До німецької столиці прибуде і президент України Володимир Зеленський. Як повідомляє The Wall Street Journal, до переговорів особисто долучаться американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, хоча раніше планувалася лише онлайн-участь.

У німецькій столиці це розглядають як сигнал про бажання Вашингтона прискорити процес і домогтися конкретних результатів.

Тиск на сторони та чутливі питання Донбасу

За інформацією Bild, переговори відбуваються у значно жорсткішому темпі. Джерела видання стверджують, що на українську сторону чиниться серйозний тиск щодо пошуку компромісів, зокрема на тлі внутрішньополітичних викликів у Києві.

Одним із ключових питань залишається Донбас. За пропозицією США, українські війська можуть залишити частину Донецької області, яка згодом стане демілітаризованою зоною. Також обговорюються гарантії безпеки для України, механізми відновлення зруйнованих територій та майбутнє заморожених російських активів.

Заморожені активи: ЄС і США не узгодили позицію

Bild повідомляє, що між ЄС і США досі немає єдності щодо використання російських активів. Частина європейських країн наполягає на прямому фінансуванні України, тоді як Вашингтон пропонує створити окремий американський фонд відновлення.

За даними джерел, неофіційним дедлайном для проміжного результату переговорів називають Різдво.

Референдум і гарантії безпеки

Раніше Володимир Зеленський припустив можливість референдуму щодо мирної угоди, яка може включати територіальні поступки. Axios повідомляє, що у США це розглядають як потенційний крок уперед.

Один із представників Білого дому заявив, що адміністрація готова надати Україні гарантії безпеки, побудовані за принципом статті 5 НАТО та затверджені Конгресом.

За нинішньою пропозицією, Україна зберігає суверенітет над приблизно 80% території та отримує найпотужніший пакет безпекових гарантій і економічної підтримки за весь час незалежності.

Які гарантії безпеки хоче отримати Україна

Главред писав, що за словами посла України у Великій Британії Валерія Залужного, важливим елементом формування політичних цілей сьогодні є питання гарантій безпеки.

Гарантіями безпеки можуть бути членство України в НАТО, ядерна зброя на українській території або потужні Збройні Сили, здатні протистояти Росії. Проте сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО чи будь-якої іншої країни, окрім Росії, України та Китаю, це питання взагалі не може обговорюватися.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надати необхідні гарантії безпеки Україні. При цьому, за його словами, українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається нинішній мирний план. Про це глава Білого дому розповів під час зустрічі з пресою в Білому домі 12 грудня.

Крім того, міністра армії США Дена Дрісколла усунули від переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Зазначається, що Дрісколл нібито перевищив свої повноваження. Про це повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, що постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Трамп може відмовитися від своїх мирних ініціатив, спрямованих на врегулювання війни в Україні. Глава Білого дому може піти на такий крок, якщо побачить, що угода між Києвом та Москвою є неможливою.

Вас може зацікавити:

