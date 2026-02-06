Рус
Готує авіаудари по Україні: у Москві стріляли в генерал-лейтенанта ГРУ

Анна Ярославська
6 лютого 2026, 09:45оновлено 6 лютого, 10:59
218
У Росії поранений Володимир Алексєєв - ключовий генерал російської розвідки.
Володимир Алексєєв
Володимира Алексєєва госпіталізували з декількома кульовими пораненнями / Фото: росСМІ

Коротко:

  • У Москві скоєно замах на генерал-лейтенанта РФ
  • Топ-військовий госпіталізований з декількома кульовими пораненнями
  • Алєксєєв причетний до ударів по цивільних об'єктах в Україні та операцій в Сирії

Вранці в п'ятницю, 6 лютого, в Москві невідомий вистрілив у спину генерал-лейтенанту РФ Володимиру Алексєєву. Топ-військового країни-агресора госпіталізували з декількома кульовими пораненнями.

Замах на Алексєєва стався на Волоколамському шосе в Москві. Як пишуть російські ЗМІ, невідомий кілька разів вистрілив у спину генерал-лейтенанту і зник.

відео дня

"Володимир Алексєєв вижив, його госпіталізували. Але стан офіцера залишається невідомим", - повідомляє російський пропагандистський канал Baza.

На місці замаху працюють екстрені служби і силовики. Слідчі СК РФ вивчають записи з камер відеоспостереження, триває розшук підозрюваного.

Оновлено. За даними росЗМІ, Алексєєв перебуває в реанімації після замаху.

"Лікарі борються за життя першого заступника начальника ГРУ ЗС РФ Володимира Алексєєва, стан генерал-лейтенант оцінюється як важкий", - йдеться у повідомленні.

Володимир Алексєєв - що про нього відомо

Як повідомляє ГУР Міноборони України, Володимир Алексєєв - перший заступник начальника ГРУ Генштабу ЗС РФ (на посаді з 2011 року), генерал-лейтенант.

Уродженець України. Народився 24 квітня 1961 року в с. Голодьки Хмельницького району Вінницької області. Закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище (військовий інститут) ім. В.Ф.Маргелова (1984 рік).

"Народжений в Україні міжнародний злочинець, причетний до масових вбивств сирійських дітей і жінок, продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі", - йдеться в повідомленні.

Алексєєв відповідає за розвідувальне забезпечення російської агресії проти України, організацію підготовки вихідних даних для нанесення ракетно-авіаційних ударів по українській території, в тому числі по цивільних об'єктах, легалізацію російської присутності на окупованих територіях шляхом організації так званих референдумів (створення "Херсонської народної республіки").

Відповідав за розвідувальне забезпечення бойових дій групи російських військ у Сирії, які призвели до масової загибелі місцевого цивільного населення. У 2017 році за участь у знищенні мирних Сирії закритим указом російського президента нагороджений званням "Героя Росії".

Причетний до втручання в президентські вибори в США 2016 року. Включений американським урядом до санкційних списків.

Ліквідація військових злочинців

Як писав Главред, 17 грудня 2024 року в Росії в результаті вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кірілов та його помічник. Напередодні Служба безпеки України заочно повідомила генералу про підозру.

За словами джерела УП, підрив російського генерала є спецоперацією Служби безпеки України. У ЗМІ зазначили, що самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кірілов з помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обидва загинули.

Згодом ФСБ повідомила, що в Росії нібито затримали "завербованого" Україною виконавця операції з ліквідації Кірілова. Ним нібито виявився громадянин Узбекистану 1995 року народження.

У лютому 2025 року в Москві в елітному ЖК "Алые Паруса" прогримів вибух. Ціллю вибуху нібито був президент Федерації боксу "ДНР" і творець батальйону "АрБат" 46-річний Армен Саркісян. Під час Євромайдану Саркісян керував загонами так званих "тітушок".

  • Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

новини Росії Москва новини Москви
Називалося іменем організатора "червоного терору" 80 років - що це за місто України

