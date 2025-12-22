США просувають мирний план: Віткофф розкрив деталі переговорів із Києвом і Москвою

Спецпосланець Трампа назвав "конструктивними" зустрічі з українською та російською делегаціями.

https://glavred.net/world/ssha-prodvigayut-mirnyy-plan-uitkoff-raskryl-detali-peregovorov-s-kievom-i-moskvoy-10726082.html Посилання скопійоване

Стів Віткофф повідомив про результати переговорів з Україною, Росією та Європою / Колаж: Главред, фото: ОП

Головні тези Віткоффа:

Пройшла конструктивна зустріч у форматі США-Україна

Україна підтвердила прихильність до справедливого та сталого миру

Відбулися переговори між американською делегацією і представником РФ Кирилом Дмитрієвим

Росія заявила про готовність просувати мирний план президента Трампа

Спецпосланець президента США Стів Віткофф розповів про результати переговорів щодо досягнення мирної угоди з українською та російською сторонами, а також з європейськими партнерами.

Щодо зустрічі з українською делегацією, Віткофф зазначив, що "відбулася окрема конструктивна зустріч у форматі США-Україна, під час якої було зосереджено увагу на чотирьох ключових документах:

відео дня

подальший розвиток 20-пунктного плану;

узгодження позицій щодо багатосторонньої системи гарантій безпеки;

узгодження позицій щодо системи гарантій безпеки США для України;

подальший розвиток плану економічного розвитку і процвітання".

"Особливу увагу було приділено обговоренню термінів і послідовності наступних кроків. Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру", - написав Віткофф у мережі Х.

За його словами, "спільним пріоритетом є припинення вбивств, забезпечення гарантованої безпеки і створення умов для відновлення, стабільності та довгострокового процвітання України".

"Мир має бути не лише припиненням воєнних дій, а й гідною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також постійну тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи", - зазначив спецпосланець Трампа.

У ще одному дописі Віткофф зазначив, що спецпосланець правителя Росії Кирило Дмитрієв "провів продуктивні та конструктивні зустрічі з американською делегацією для просування мирного плану президента Трампа щодо України".

"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля і підтримку Сполучених Штатів у врегулюванні українського конфлікту і відновленні глобальної безпеки", - написав він.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України. Однак американські переговорники передали російській стороні перелік додаткових питань і очікувань, давши зрозуміти, що США вважають наступний крок відповідальністю Москви. Про це пише Kyiv Post.

У вечірньому відеозверненні 21 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на доповідь глави української делегації у США, секретаря РНБО Рустема Умерова про перемовини з американською стороною.

Раніше Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Зеленський також говорив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, однак Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

Чи є шанси на укладання мирної угоди: думка політолога

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що не варто очікувати від грудневих мирних переговорів сенсаційних чи доленосних рішень.

За його оцінкою, президент Володимир Зеленський поки що не готовий приймати умови, які просуває команда Трампа. Така позиція несе для нього серйозні ризики на тлі складної ситуації на фронті, проблем із фінансуванням та корупційних скандалів. Точок тиску на українського президента зараз більш ніж достатньо.

Золотарьов вважає малоймовірним підписання будь-яких угод до кінця року, хоча повністю виключати таку можливість не можна. Припинення вогню, за його оцінкою, з більшою ймовірністю можливе не раніше 2026 року. При цьому уникнути територіальних втрат Україні, ймовірно, не вдасться, а у разі продовження бойових дій лінія фронту може зрушити ще далі на захід.

"Є логіка намірів, а є сила обставин. І сьогодні сила обставин сильніша", - сказав політолог Главреду.

Інші новини:

Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред