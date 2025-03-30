Путін розізлив Трампа та деталі допомоги США: головні новини України (дайджест)

Новини України 30 березня станом на 19:30: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 19:30 30 березня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com, УНІАН

Головні новини України станом на 19:30. Добірка Главреда:

Окупанти планують великий наступ у 2025 році: в ISW назвали місця удару

Окупаційна армія країни-агресорки Росії готується до нової наступальної операції одразу на кількох ділянках фронту навесні та влітку 2025 року. Таким чином Кремль хоче вплинути на поточне припинення вогню і мирні переговори, заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони повідомили, що нещодавно спостерігали за активізацією наступальних операцій РФ на Лиманському, Покровському та Оріхівському напрямках і триваючими наступальними операціями ворога на півночі Сумської області з метою відтіснити українські сили з позицій, що залишилися в Курській області.

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ЗСУ відтісняють ворога: аналітики повідомили про успіх на двох напрямках фронту

Сили оборони України нещодавно просунулися в північно-західній частині Бєлгородської області країни-агресорки Росії. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 29 березня підтверджують, що ЗСУ просунулися в східну частину населеного пункту Попівка. Водночас російські блогери заявили про продовження атак ЗСУ біля села та сусідньої Демидівки.

Країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні - Financial Times

Міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для регіону, оскільки Кремль продовжить реалізацію планів із переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Естонія, Латвія і Литва занепокоєні тим, що Москва не зупиниться на Україні, і наголошують, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

Окупанти масово гинуть в Херсонській області: в Атеш розповіли деталі

Окупанти з 80-тої окремої мотострілецької бригади ЗС країни-агресорки Росії зазнають втрат під час тренувань з форсування водних перешкод у Херсонській області.

Про це повідомив агент Атеш з числа військовослужбовців бригади. За його словами, новобранців відправляють з тренувального табору у Криму для штурмів островів у дельті Дніпра.

Перемир'я в Україні стане критичним ударом для економіки РФ - WSJ

Протягом усієї війни в Україні величезні державні витрати на військові потреби підтримували російське виробництво і приглушували вплив західних санкцій. У результаті російська економіка стала залежати від війни в плані робочих місць, зарплат і зростання. Тож відмова від цього військового підживлення після досягнення мирної угоди являє собою економічний ризик для Кремля, пише The Wall Street Journal.

Стримування Росії більше не пріоритет для США: ЗМІ опублікували секретний звіт

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав зосередити зусилля американської армії на стримуванні Китаю від вторгнення на Тайвань, зміцнюючи при цьому оборону США шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших регіонах.

Як повідомляє The Washington Post, така стратегія викладена у внутрішньому документі Пентагону під назвою "Тимчасові стратегічні настанови національної оборони", що був поширений у березні та має гриф "таємно/не для іноземців". У ньому частково повторюються тези з доповіді консервативного аналітичного центру Heritage Foundation, що стоїть за "Проєктом 2025".

Секретна співпраця США та України: NYT розкрив, яку допомогу отримав Київ

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США допомагали українській стороні даними розвідки, стратегіями, плануванням і технологіями. Але справжні масштаби цієї співпраці залишалися в тіні. Про це пише видання New York Times (NYT).

Зазначається, що розвиток і внутрішня робота цього партнерства були відомі лише вузькому колу американських і союзних чиновників. Хоча з дивовижною прозорістю Пентагон надав публічний звіт про озброєння на суму $66,5 млрд для України, насправді розслідування журналістів видання показало, що участь США у війні була набагато глибшою, ніж вважалося раніше.

"Секретне партнерство як спрямовувало загальну стратегію бою, так і спрямовувало точну інформацію про цілі українським солдатам на полі бою", - з'ясували журналісти.

У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталі

У Москві вибухнув лімузин, який входить до автопарку кремлівського диктатора Володимира Путіна. Свідки опублікували у соціальних мережах фото палаючого автомобіля Aurus Senat, над яким здіймався густий чорний дим. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Інцидент стався неподалік штаб-квартири російської спецслужби, на вулиці на північ від будівлі ФСБ на Луб’янці. За даними ЗМІ, наразі невідомо, хто перебував у транспортному засобі на момент вибуху. Інформації про постраждалих поки що немає.

На Україну летіло понад тисячу дронів: Зеленський очікує реакції США на терор РФ

29 березня країна-агресор Росія нанесла удар по місту Харків, внаслідок чого загинули двоє людей та отримали поранення близько 30 осіб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, протягом тижня під ворожим ударом опинилися більшість регіонів України. При цьому ворог випустив 1310 російський керованих авіаційних бомб, понад 1000 ударних дронів, більшість із яких "Шахеди", та ще дев’ять ракет різних типів включно з балістикою.

РФ готується атакувати НАТО: ЗМІ назвали першу мету Путіна

Є "вагомі ознаки" того, що російський диктатор Володимир Путін мобілізує сили для атаки на НАТО. Путін розуміє, що час не на його боці, і він не схильний чекати і давати Європі достатню кількість часу для нарощування своїх оборонних виробничих потужностей. Крім того, в його інтересах зробити хід якомога швидше, перш ніж економіка РФ впаде.

Про це в статті для 19FortyFive пише екс-консультант Пентагону, експерт з іноземних військових справ у Фонді ім. Казимира Пуласького Рубен. Казимира Пуласького Рубен Джонсон з посиланням на заяви голови Європейського аерокосмічного та оборонного консорціуму Airbus Рене Оберманна.

Таємний удар ATACMS по Кримському мосту: в NYT розповіли про план атаки

Влітку минулого року Україна таємно провела третю атаку на Кримський міст, але вона виявилася невдалою. Про це пише видання The New York Times (NYT), яке провело масштабне розслідування військової співпраці США та України після повномасштабного російського вторгнення.

Зазначається, що Україна пошкодила Кримський міст далекобійними ракетами ATACMS.

Журналісти зауважили, що операцію провели в рамках кампанії Lunar Hail (Місячний град), яку спільно розробили українці та американці.

"Мирний" план Трампа: Коваленко зробив прогноз про нові удари Росії

Замість енергетики російські окупанти можуть почати завдавати ударів по інфраструктурі водопостачання, портам або продовжувати й далі терор цивільного населення. Україні не вигідні домовленості про перемир'я в Чорному морі, а багато ініціатив президента США Дональда Трампа з'явилися для того, щоб перевірити, як агресор Росія до них ставитиметься. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що оскільки зима закінчилася, Росія завдаватиме ударів не по енергетиці, а іншій інфраструктурі.

Дональд Трамп висловив різке невдоволення діями Росії щодо України та пригрозив запровадженням додаткових тарифів на російську нафту, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню. Про це він повідомив в коментарі телеканалу NBC.

Окупанти зайняли частину Торецька, ситуація напружена - МВА

Частина міста Торецьк зайнята російськими окупантами. Ворог продовжує обстрілювати місто з усіх можливих засобів ураження. Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в Торецьку залишається напруженою.

Авіація і флот Європи в Україні: у WP дізналися про план і розкрили подробиці

Країни Європи вивчають можливості відправки авіації та флоту до України після завершення російсько-української війни. Ініціатива обговорюється в рамках "коаліції охочих". Не виключено, що ідею підтримають Сполучені Штати.

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що Франція і Британія пропонують введення в Україну військ "коаліції охочих", щоб вони стали опорою держави.

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