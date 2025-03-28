РФ може піти в наступ на Дніпропетровщину найближчими місяцями - Коваленко

Росіяни можуть зайти на територію Дніпропетровської області і для того, щоб "взяти" Покровськ.

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РФ найближчими місяцями може піти в наступ на Дніпропетровську область / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, Главред

Про що говорить Олександр Коваленко:

РФ може піти в наступ на Дніпропетровську область

РФ може зайти на Дніпропетровщину, щоб "взяти" Покровськ

У найближчі кілька місяців російські окупанти можуть спробувати піти в наступ на Дніпропетровську область. Про це під час чату на Главреді розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він вважає, що росіяни можуть зайти на територію Дніпропетровської області під час наступу на Покровськ. Це необхідно для формування їхнього західного флангу.

"Але зайдуть вони не з метою захоплення Павлограда чи Дніпра. Утім, акцентувати увагу Росія буде саме на тому, що вони намагаються захопити ці міста, і це їхня наступна мета, а поки що вони зайшли на територію Дніпропетровщини, щоб вирішити питання з Покровськом", - сказав Коваленко.

Водночас він зазначає, що росіяни досі не змогли відкрити Костянтинівський напрямок. Однак Коваленко переконаний, що найближчим часом ворог намагатиметься це зробити, використовуючи 8-му загальновійськову армію, яка була відтягнута з Покровського напрямку під Торецьк.

"Тобто вони намагатимуться зрізати виступ, який утворився між Воздвиженкою і Торецьком, і вийти на Костянтинівку. І в західному інформаційному просторі це подаватиметься як здатність Росії рухатися далі, окупувати нову територію і відкрити новий напрямок", - зазначив він.

Дивіться відео з чатом Олександра Коваленка на Главреді:

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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