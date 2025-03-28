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Путін готується до великої війни з НАТО: ЗМІ попередили про небезпеку

Анна Косик
28 березня 2025, 17:09
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Росія готова використати силу для досягнення своїх цілей поза межами України.
Путин, армия РФ
До кінця десятиліття Росія може бути повністю готовою до нової війни / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

  • Кремлівський диктатор готується до масштабної війни проти НАТО
  • Після закінчення війни в Україні РФ зможе швидко перекинути сили до кордонів Балтії
  • Втрати РФ зростають у рекордному темпі

Німецька розвідка повідомила, що кремлівський диктатор Володимир Путін готується розгорнути війну проти НАТО. Про це пише BILD з посиланням на доповідь Федеральної розвідувальної служби Німеччини і Бундесверу.

У звіті йдеться про те, що країна-агресорка Росія сприймає відносини з західними країнами як системний конфлікт і готова застосувати силу для досягнення своєї мети.

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Розвіддані свідчать про те, що до 2030 року Росія може повністю підготуватися до широкомасштабної конвенційної війни. При цьому литовська спецслужба VSD переконана, що наразі Москва не може напасти на увесь Альянс, але здатна "перевірити" НАТО обмеженою військовою операцією проти однієї чи кількох країн блоку.

"Незважаючи на зосередження російських військ в Україні, російські військово-повітряні сили та флот залишаються боєздатними. Якщо війна в Україні закінчиться, російські частини можуть швидко перекинутися до кордонів з країнами Балтії. Також у документі зазначається, що "російські втрати поповнюються", а оборонна промисловість країни виробляє більше, ніж потрібно для поточного конфлікту", - йдеться у статті.

Видання зазначає, що дані свідчать про рекордне зростання втрат РФ, адже у 2025 році вони досягнуть близько 120 мільярдів євро, що становить понад 6% ВВП країни-агресорки.

У порівнянні із 2021 роком військовий бюджет Росії фактично збільшився у 4 рази і Кремль планує збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона осіб, а також збільшити обсяги озброєння і техніки на кордоні з НАТО на 30-50%.

Путін готується до великої війни з НАТО: ЗМІ попередили про небезпеку
Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Загроза нападу Росії на НАТО - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль попередив, що Росія може напасти на НАТО найближчими роками. Кремль може здійснити обмежену військову операцію проти Альянсу, про широкомасштабний напад не йдеться.

Напередодні також німецький історик Зенке Найтцель заявив, що напад країни-окупанта Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Треба бути готовими оборонятися.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте попереджав, що країна-агресор Росія зіткнеться з усією силою та люттю НАТО у разі вторгнення в країну-члена Альянсу.

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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