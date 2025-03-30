РФ готується атакувати НАТО: ЗМІ назвали першу мету Путіна

Путін перетворив РФ на країну, яка тепер повністю зайнята військовою економікою, йдеться у статті.

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РФ готується атакувати НАТО / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

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Путін бачить слабкість НАТО

Укладення миру зі США і НАТО може призвести до заколоту в Росії

Є "вагомі ознаки" того, що російський диктатор Володимир Путін мобілізує сили для атаки на НАТО. Путін розуміє, що час не на його боці, і він не схильний чекати і давати Європі достатню кількість часу для нарощування своїх оборонних виробничих потужностей. Крім того, в його інтересах зробити хід якомога швидше, перш ніж економіка РФ впаде.

Про це в статті для 19FortyFive пише екс-консультант Пентагону, експерт з іноземних військових справ у Фонді ім. Казимира Пуласького Рубен. Казимира Пуласького Рубен Джонсон з посиланням на заяви голови Європейського аерокосмічного та оборонного консорціуму Airbus Рене Оберманна.

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Зазначається, що Путін має репутацію людини, яка завжди шукає і використовує будь-які вразливі місця своїх супротивників. На думку Оберманна, зараз російський диктатор бачить слабкість НАТО і те, що поточна ситуація в Європі являє собою вікно можливостей.

Паралельно з цим, як вказується в статті, Путін перетворив РФ на країну, яка тепер повністю зайнята військовою економікою, і це створило хитку рівновагу з "нищівними процентними ставками", які ставлять під загрозу довгострокову здатність Росії підтримувати функціонування свого ВПК.

"Путін повинен зробити хід якомога швидше, перш ніж картковий будиночок, яким є його фінансове становище, завалиться", - ідеться в статті.

На думку Оберманна, крок Путіна полягатиме в атаці через стратегічно важливий Сувалкський коридор, який з'єднує російський Калінінград із Білоруссю. Він припускає, що обґрунтування і "план гри" для Путіна щодо взяття цього коридору будуть точною копією вторгнення до Криму в березні 2014 року.

"З огляду на напруженість між США та їхніми європейськими союзниками, Москва може вирішити, що є шанс захопити цей сухопутний міст і покласти край географічній ізоляції Калінінграда. Це порушить суверенітет Естонії, Литви та Польщі, які є членами НАТО. Якщо НАТО не відреагує на російське вторгнення такого роду, Путін може знищити те, що залишилося від авторитету Альянсу", - пише автор.

При цьому акцентується, що на думку Оберманна та інших, Путін поставив би під загрозу свою репутацію, якби довів війну до кінця, укладення миру зі США і НАТО може призвести до заколоту в Росії.

Загроза нападу Росії на НАТО - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль попередив, що Росія може напасти на НАТО найближчими роками. Кремль може здійснити обмежену військову операцію проти Альянсу, про широкомасштабний напад не йдеться.

Напередодні також німецький історик Зенке Найтцель заявив, що напад країни-окупанта Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Треба бути готовими оборонятися.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте попереджав, що країна-агресор Росія зіштовхнеться з усією силою і люттю НАТО в разі вторгнення в країну-члена Альянсу.

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