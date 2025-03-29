Харків здригається від вибухів: місто масовано атакують 'Шахеди'

Ввечері суботи, 29 березня, в Харкові прогриміла серія вибухів. Російські окупанти атакують місто ударними безпілотниками типу "Шахед". Про це повідомив мер міста Ігор Терехов і керівник Харківсьої ОВА Олег Синєгубов.
"У центрі Харкова вибух. Удар шахедом", - написав о 20:45 Терехов.
Водночас голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що над Харковом фіксують російські безпілотники. Він закликав містян перебувайти в укриттях.
"Ще один вибух. Харків під атакою шахедів, будьте обережні! І ще один вибух у місті", - додав Терехов через кілька хвилин.
Близько 21:07 Синєгубов розповів, що окупанти завдали низки ударів по Шевченківському району Харкова. За попередньою інформацією, ворог використав для атаки БпЛА типу "Шахед".
"На цю хвилину - двоє постраждалих. Служби виїхали на місця влучання", - зазначив він.
Згодом Терехов розповів, що ворог вдарив по району житлової забудови. Близько 21:18 Синєгубов додав, що ще один удар росіяни завдали по Холодногірському районі. У цьому райони обішлося без постраждалих.
За його словами, у Шевченківському районі ворожий БпЛА поцілив у приватний будинок. Одна людина загинула, один - поранений.
"Ще було чутно вибух у місті. Ще шахеди заходять на місто. І ще один вибух", - написав Терехов о 21:34.
Відео із моментами ударів російських БпЛА по Харкову:
Згодом Синєгубов уточнив, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки РФ по Харкову зросла до десяти людей. Серед них - 16-річні хлопець і дівчина.
Терехов додав, що на одному з місць прильотів виникла пожежа. За словами мера міста, щонайменше один постраждалий перебуває у важкому стані.
"За попередньою інформацією влучання ворожих БпЛА сталися за шістьма адресами", - заявив Терехов.
На одному з місць прильотів виникла пожежа. За попередніми даними, пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, торговий центр, медичний заклад, а також офісна будівля.
"Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 14. Десятеро людей шпиталізовані, серед них - двоє дітей", - повідомив Синєгубов близько 22:04.
Незабаром мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що у місті 15 постраждалих.
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