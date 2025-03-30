'Я дуже злий': Трамп різко відповів Путіну і готує удар по Росії - NBC

Трамп пригрозив Росії новими тарифами на російську нафту через небажання Росії заключати перемир'я з Україною та останні заяви диктатора Путіна.

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Трамп різко відповів Путіну і готує удар по Росії / Колаж Главред, фото: скрішот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Трамп:

Трамп був "дуже злий", коли Путін розкритикував авторитет президента Зеленського

Введення мит означатиме, що країни, які купують у Росії нафту, не зможуть вести бізнес у США

Нова розмова з Путіним відбудеться наступного тижня

Дональд Трамп висловив різке невдоволення діями Росії щодо України та пригрозив запровадженням додаткових тарифів на російську нафту, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню. Про це він повідомив в коментарі телеканалу NBC.

Ведуча повідомила, що кілька годин тому президент Трамп зателефонував їй і заявив, що розлючений діями президента Росії Путіна, а також пригрозив запровадженням додаткових тарифів на російську нафту.

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"Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, чого може і не бути, але якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, я запроваджу вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з Росії", - сказав Трамп.

Президент США заявив, що введення 25% тарифів на російську нафту можливе в будь-який момент, і повідомив, що планує провести розмову з президентом Путіним цього тижня.

Запровадження нових тарифів означатиме, що компанії та країни, які придбавають російську нафту, втратять можливість вести бізнес у Сполучених Штатах.

"Я був дуже злий, обурений, коли Путін почав зачіпати авторитет Зеленського і почав говорити про нове керівництво в Україні", - резюмував він.

Дивіться відео заяви Трампа щодо нових санкцій проти Росії:

Фото: скріншот

Трамп наголосив, що ці коментарі "не потрапили в потрібне місце".

Він також зазначив, що тарифи проти Росії набудуть чинності протягом місяця, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню. За його словами, Путін розуміє, що він розгніваний, проте наголосив, що між ними "дуже хороші стосунки" і його гнів швидко зникає, якщо російський лідер ухвалює "правильні рішення".

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Припинення вогню в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час щоденного брифінгу прокоментував можливість дотримання країною-агресоркою перемир’я та припинення ударів по енергетичних об’єктах. За даними російських ЗМІ, він заявив, що РФ залишає за собою право не виконувати тридцятиденний режим припинення вогню, виправдовуючись тим, що Україна начебто регулярно його порушує.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що між Україною та Росією зберігається високий рівень напруженості, проте є певний прогрес у врегулюванні ситуації.

Україна погодилася на перемир’я, щоб продемонструвати, що країна-агресорка Росія не зробить того ж кроку. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до припинення вогню.

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Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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