Окупанти масово гинуть в Херсонській області: в Атеш розповіли деталі

Російських військовослужбовців готують до штурмів островів у дельті Дніпра.

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Рахунок втрат пішов вже на десятки окупантів / Колаж: Главред, фото: скрін з відео, скрін з DeepState

Що повідомили партизани:

Окупанти зазнають великих втрат під час тренувань з форсування водних перешкод

Командири не рятують своїх солдатів

Армії РФ не вдається закріпитися на островах у Херсонській області

Окупанти з 80-тої окремої мотострілецької бригади ЗС країни-агресорки Росії зазнають втрат під час тренувань з форсування водних перешкод у Херсонській області.

Про це повідомив агент Атеш з числа військовослужбовців бригади. За його словами, новобранців відправляють з тренувального табору у Криму для штурмів островів у дельті Дніпра.

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"Тренування проходять у жорсткому режимі - солдатів у повному спорядженні завантажують у човен і на повній швидкості катають по Дніпру, внаслідок чого багато хто випадає та тоне. Командири навіть не намагаються їх урятувати. Кількість загиблих російських військовослужбовців уже йде на десятки, але заняття продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Після таких тренувань усіх хто вижив малими групами по 2-3 особи відправляють на штурм островів. Окупантів просто викидають на берег із завданням закріпитися. Але без прикриття і нормальної евакуації військовослужбовці це завдання виконати не можуть, тому знову зазнають втрат.

"У процесі відправлення таких груп один командир сказав: "Ну зараз ваша партія закінчиться, і привезуть наступну", - розповів агент Атеш.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Раніше Главред писав, що у 205 мотострілецькій бригаді РФ, що дислокована в районі населеного пункту Таврійськ, частішають випадки саботажу наказів командування через те, що все більше окупантів не хочуть брати участь в атаках на Херсонському напрямку.

Згодом стало відомо, що і окупанти з 24 і 26 мотострілецьких полків масово саботують накази про штурм. Вони відмовляються йти на штурм островів у Херсонській області, сподіваючись на заморозку бойових дій

Нагадаємо, в Херсонській ОВА повідомляли, що російські війська регулярно намагаються закріпитися на правому березі Дніпра, незважаючи на значні втрати. Окупанти прагнуть захопити частину правобережжя Херсонщини для майбутніх мирних переговорів.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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