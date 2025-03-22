'Перемелюємо ворога': комполку ЗСУ розповів про втрати РФ у Курській області

Перебуваючи в обороні, українські захисники завдають ворогові дуже великих втрат, каже Олег Ширяєв.

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ЗСУ утримують позиції в Курській області / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

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Українські військові не перебувають в оточенні в Курській області

ЗСУ тримають оборону, займаючи певні тактичні позиції

Українські військові не перебувають в оточенні в Курській області і тримають оборону, займаючи певні тактичні позиції, повідомив командир 225-го Окремого штурмового полку ЗСУ Олег Ширяєв.

У коментарі CNN він уточнив, що утримувати позиції українським бійцям потрібно для того, щоб заблокувати просування ворога.

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За його словами, перебуваючи в обороні, українські захисники також завдають ворогу дуже великих втрат.

"Навіть якщо ми зараз перебуваємо в обороні, ми все одно перемелюємо ворога. (Росія. - Ред.), як і раніше, зазнає втрат, як у плані людських жертв, так і в плані втрат військової техніки та озброєння. Це також треба враховувати. Її втрати, як зараз, так і за весь період Курської операції, вищі, ніж втрати Збройних сил України, набагато вищі", - підкреслив український командир.

Видання нагадує, що 225-й ОШП проломив позиції росіян на Курщині в серпні минулого року.

На сьогодні штурмовий полк продовжує виконувати бойові завдання на Курщині. Утримувати позиції важко, але військові продовжують їх контролювати, незважаючи на чисельну перевагу противника.

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Раніше ЗМІ дізналися про втрати ЗСУ під Курськом. Для України такі втрати танків нетипові.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп видав заяву про те, що тисячі українських військових нібито перебувають у повному російському оточенні. Після таких чуток у Генштабі ЗСУ пояснили, що насправді відбувається в Курській області.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети. Глава держави пояснив, чого вдалося досягти.

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