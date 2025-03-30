Авіація і флот Європи в Україні: у WP дізналися про план і розкрили подробиці

Європейські миротворчі сили можуть з'явитися в Україні.

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Європа хотіла б, щоб США взяли участь у миротворчій місії в Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Європа може розмістити в Україні авіацію та флот

Підтримка миротворчої місії Європи в Україні з боку США не виключена

Країни Європи вивчають можливості відправки авіації та флоту до України після завершення російсько-української війни. Ініціатива обговорюється в рамках "коаліції охочих". Не виключено, що ідею підтримають Сполучені Штати.

Європейські війська як опора України

У матеріалі The Washington Post йдеться про те, що Франція і Британія пропонують введення в Україну військ "коаліції охочих", щоб вони стали опорою держави.

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Французький президент Макрон назвав їх "силами стримування", завдання яких - захист українських міст і ключових об'єктів, розташованих подалі від лінії фронту. Також війська мають забезпечити матеріально-технічну підтримку або навчання Сил оборони України.

Які сили можуть бути відправлені в Україну

Як стверджують журналісти з посиланням на двох дипломатів, тепер Європа розглядає можливість розміщення в Україні повітряних і морських сил. Начальники армій обмежують розгортання великих військ на землі, а низка країн пропонують свої можливості для моніторингу неба або Чорного моря.

Чи будуть у місії Сполучені Штати

Макрон уже говорив, що Європа хотіла б участі в такій місії США. Але Трамп подібних обіцянок не давав. Чиновники з команди Трампа посилають "неоднозначні сигнали" навіть у приватних бесідах. А Стів Віткофф, представник Вашингтона, який раніше говорив із Путіним у Москві, назвав таку ініціативу "спрощеною".

Утім, один із чиновників Франції в бесіді з журналістами сказав, що Трамп не виключає американської підтримки цієї ідеї, а обговорення відбуваються "в повній гармонії з нашими американськими партнерами, які зацікавлені в такому підході й сказали нам, що він хороший".

Коротко про армії країн Європи / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, журналісти Reuters 26 березня опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Європа відмовилася від розміщення миротворців в Україні і вирішила зосередитися на розробці інших гарантій безпеки. Франція, Британія та інші країни "коаліції охочих" мають намір обговорити варіанти.

Європейці могли б прикрити кордон із Білоруссю, це дало б змогу Україні звільнити частину сил, вважає заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Києву "не потрібна міжнародна присутність (миротворців, - ред.) десь у Львові".

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч у Києві, у межах якої обговорюватиметься питання миротворців із Францією, Британією та низкою країн. Україна продемонструє свої пропозиції.

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