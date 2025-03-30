Країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні - Financial Times

Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

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Країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

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Росія скористається часом після припинення вогню в Україні

Країни Балтії стурбовані масштабними військовими навчаннями "Захід"

Міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для регіону, оскільки Кремль продовжить реалізацію планів із переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Естонія, Латвія і Литва занепокоєні тим, що Москва не зупиниться на Україні, і наголошують, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

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"Ми всі розуміємо, що, коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також дуже швидко зросте", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Financial Times.

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене зробив аналогічні зауваження під час нещодавнього візиту до Великої Британії.

"Давайте не будемо плекати ілюзій. Давайте не будемо обманювати себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія скористається часом після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них уже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою", - сказав Шакалене.

Певкур вважає, що з 600 000 російських військовослужбовців, які, за оцінками, наразі перебувають в Україні, 300 000 будуть передислоковані на інші ділянки.

"Ці люди не повернуться в різні частини Росії, щоб прибирати кукурудзу або робити щось іще, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у п'ять-десять разів більша від тієї, яку вони могли б отримувати у своєму рідному місті", - зазначив він.

Країни Балтії особливо занепокоєні масштабними військовими навчаннями "Захід", які відбудуться поблизу їхніх кордонів у Росії та Білорусі цієї осені. Ці навчання імітують конфлікт з країнами НАТО і включають в себе десятки тисяч військовослужбовців, танків, літаків і артилерії.

Країни східного флангу НАТО, включно з Польщею та Румунією, заявили, що не можуть взяти на себе зобов'язання з розміщення військ в Україні на шкоду власній безпеці. Вони також застерегли від перекидання військових НАТО зі своїх країн для формування миротворчих сил в Україні.

"Ми не можемо ставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Ми не можемо потрапити в пастку, що наші сили якимось чином закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні", - сказав Певкур.

Загроза нападу Росії на НАТО - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль попередив, що Росія може напасти на НАТО найближчими роками. Кремль може здійснити обмежену військову операцію проти Альянсу, про широкомасштабний напад не йдеться.

Напередодні також німецький історик Зенке Найтцель заявив, що напад країни-окупанта Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Треба бути готовими оборонятися.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте попереджав, що країна-агресор Росія зіштовхнеться з усією силою і люттю НАТО в разі вторгнення в країну-члена Альянсу.

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