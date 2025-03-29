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ЗСУ круто просунулися вглиб Бєлгородської області: нові деталі від ISW

Даяна Швець
29 березня 2025, 09:04
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Росіяни визнали успіхи ЗСУ біля Поповки, українські сили зміцнюють оборону.
Белгородская область, ВСУ
Що відомо про просування ЗСУ на Бєлгородщині / Колаж: Главред, фото: ISW, 43 ОАБр

Головні висновки ISW:

  • Українські війська зміцнили позиції біля Поповки.
  • Російські війська рухаються до Гуєво біля Суджі.

Сили оборони України продовжують просування в Бєлгородській області. Як свідчать геолокаційні знімки, оприлюднені 28 березня, українські війська закріпилися у східній частині Поповки, що розташована на північний захід від Бєлгорода. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські "воєнні кореспонденти" підтвердили просування ЗСУ до околиць Поповки, проте назвали цей населений пункт "сірою зоною", що не контролюється жодною зі сторін.

відео дня

Крім того, за даними російських блогерів, українські військові здійснили атаки біля населених пунктів Демидівка (східніше від Поповки) і Графівка (південний схід від Поповки).

У цей час російські війська активізувалися на кордоні з Курською областю. Геолокаційні матеріали, оприлюднені того ж дня, показують, що підрозділи РФ наблизилися до північних околиць Гуєво, що розташоване південніше міста Суджа.

Суджа - що відомо про місто
Суджа - що відомо про місто / Главред - інфографіка

За словами російських воєнкорів, армія РФ веде наступальні дії в Курській області неподалік Олешні (південний захід від Суджі) та Гоголівки, а також у Сумській області – поблизу Володимирівки, Веселівки та Журавки.

У свою чергу, українські сили продовжують утримувати позиції на півдні Гуєво, у населених пунктах Горналь (південніше Гуєво) та Олешня.

Що відбувається в Бєлгородській області - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Сили оборони України просунулися на північному заході Бєлгородської області РФ в районі Демидівки. Окрім цього, ЗСУ збили чотири російські вертольоти над регіоном.

Водночас військовий оглядач Денис Попович пояснив, яке завдання можуть виконувати воїни на ворожій території. За його словами, ЗСУ можуть розгортати певні дії в Бєлгородській області, щоб зняти російський тиск на території Курської області.

А от генерал-майор Віктор Назаров вважає, що операція ЗСУ в Бєлгородській області може поліпшити позиції України в контексті переговорів за рахунок контролю над великою кількістю території країни-агресора РФ.

Більше новин про фронт:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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