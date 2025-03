ЗСУ круто просунулися вглиб Бєлгородської області: нові деталі від ISW

Головні висновки ISW:

Сили оборони України продовжують просування в Бєлгородській області. Як свідчать геолокаційні знімки, оприлюднені 28 березня, українські війська закріпилися у східній частині Поповки, що розташована на північний захід від Бєлгорода. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські "воєнні кореспонденти" підтвердили просування ЗСУ до околиць Поповки, проте назвали цей населений пункт "сірою зоною", що не контролюється жодною зі сторін.

Крім того, за даними російських блогерів, українські військові здійснили атаки біля населених пунктів Демидівка (східніше від Поповки) і Графівка (південний схід від Поповки).

У цей час російські війська активізувалися на кордоні з Курською областю. Геолокаційні матеріали, оприлюднені того ж дня, показують, що підрозділи РФ наблизилися до північних околиць Гуєво, що розташоване південніше міста Суджа.

За словами російських воєнкорів, армія РФ веде наступальні дії в Курській області неподалік Олешні (південний захід від Суджі) та Гоголівки, а також у Сумській області – поблизу Володимирівки, Веселівки та Журавки.

У свою чергу, українські сили продовжують утримувати позиції на півдні Гуєво, у населених пунктах Горналь (південніше Гуєво) та Олешня.

Водночас військовий оглядач Денис Попович пояснив, яке завдання можуть виконувати воїни на ворожій території. За його словами, ЗСУ можуть розгортати певні дії в Бєлгородській області, щоб зняти російський тиск на території Курської області.

А от генерал-майор Віктор Назаров вважає, що операція ЗСУ в Бєлгородській області може поліпшити позиції України в контексті переговорів за рахунок контролю над великою кількістю території країни-агресора РФ.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.