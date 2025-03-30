Окупанти планують великий наступ у 2025 році: в ISW назвали місця удару

Російські війська готові посилити наступальні операції на кількох ділянках лінії фронту.

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Ворог хоче розгорнути новий наступ у зв'язку із переговорами про припинення вогню / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що повідомили аналітики:

Ворог хоче піти у наступ задля збільшення впливу РФ на переговорах

В окупантів недостатньо сил для значних наступальних операцій

Кремль хоче виправдати свої вимоги до України здобутками на фронті

Окупаційна армія країни-агресорки Росії готується до нової наступальної операції одразу на кількох ділянках фронту навесні та влітку 2025 року. Таким чином Кремль хоче вплинути на поточне припинення вогню і мирні переговори, заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони повідомили, що нещодавно спостерігали за активізацією наступальних операцій РФ на Лиманському, Покровському та Оріхівському напрямках і триваючими наступальними операціями ворога на півночі Сумської області з метою відтіснити українські сили з позицій, що залишилися в Курській області.

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"Російські сили ще не досягли тактично значних успіхів на цих напрямках внаслідок активізації активності, і ISW продовжує спостерігати локалізовані українські контратаки на Покровському та Торецькому напрямках", - йдеться в звіті.

Аналітики зауважили, що окупанти просунулися щонайменше на три кілометри від адміністративного кордону Донецько-Дніпропетровської області на двох ділянках Покровського напрямку, і Кремль, ймовірно, використовуватиме майбутні російські наступи на південний схід Дніпропетровської області, щоб посіяти хаос і страх в інформаційному просторі.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Водночас командування РФ навряд чи передислокує свої сили з Курської області, адже у Кремля, найімовірніше, є намір провести узгоджену наступальну операцію, щоб захопити або просунутися ближче до міста Суми. Однак в РФ скоріш за все немає достатньо готових до розгортання резервів оперативного рівня, щоб проводити значні наступальні операції, про які напередодні повідомляв президент України Володимир Зеленський, проти міст Суми, Харків і Запоріжжя.

"Малоймовірно, що російські військові здатні здійснити три значні наступальні дії проти великих українських міст навіть після проведення таких передислокацій, оскільки Росія зазнала значних втрат бронетехніки та особового складу за останні три роки боїв і не продемонструвала здатності проводити складні операції, що включають кілька одночасних напрямків просування, починаючи з зими 2022 року", - зауважили в ISW.

Однак російські війська, ймовірно, намагаються просунутися в радіусі артилерії Сум, Харкова та Запоріжжя напередодні можливого наземного припинення вогню, щоб зробити життя місцевих жителів нестерпним, або ж підготуватися до наземних операцій, доки не буде встановлено припинення вогню.

"Кремль, ймовірно, використає будь-які здобутки в областях, які російські війська наразі не окупували, щоб отримати важіль впливу на майбутні мирні переговори та виправдати майбутні вимоги Росії до України передати додаткові території Росії, включно з територіями, які Кремль наразі не вимагає, крім Криму, Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей", - підсумували аналітики.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія країни-агресорки Росії намагається повернутися до тої інтенсивності бойових дій на Покровському напрямку, яка там була у січні 2025 року.

Напередодні секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що РФ готується до наступу. У найближчий місяць у окупантів не буде сил, щоб піти у наступ. Однак вони зможуть це зробити ближче до середини-кінця літа.

Раніше в ДПСУ повідомляли, що російські окупанти не прорвали український кордон у Сумській області. Ворог намагається атакувати малими штурмовими групами, однак ЗСУ не дають йому просунутися.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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