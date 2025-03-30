Стримування Росії більше не пріоритет для США: ЗМІ опублікували секретний звіт

США змінюють пріоритети у своїй національній безпеці і більше не будуть займатись стримуванням Росії та визначили Китай як головну загрозу для країни.

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В Пентагоні назвали країну, яка є головною загрозою для США / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі The Washington Post:

Китай визначено як головну загрозу для США

Стримування Росії стане завданням європейських союзників США

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав зосередити зусилля американської армії на стримуванні Китаю від вторгнення на Тайвань, зміцнюючи при цьому оборону США шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших регіонах.

Як повідомляє The Washington Post, така стратегія викладена у внутрішньому документі Пентагону під назвою "Тимчасові стратегічні настанови національної оборони", що був поширений у березні та має гриф "таємно/не для іноземців". У ньому частково повторюються тези з доповіді консервативного аналітичного центру Heritage Foundation, що стоїть за "Проєктом 2025".

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Документ визначає пріоритети для оборонного відомства відповідно до бачення президента Дональда Трампа щодо підготовки та перемоги у можливому конфлікті з Пекіном, а також посилення безпеки США у стратегічних регіонах, зокрема в Гренландії та Панамському каналі.

Окрім цього, документ передбачає активніше залучення військових до боротьби з нелегальною міграцією та наркоторгівлею.

Попередні адміністрації Трампа і Байдена визначали Китай як головну загрозу для США, спрямовуючи зусилля на підготовку до можливого конфлікту в Тихоокеанському регіоні. Однак інструкція Гегсета відрізняється тим, що потенційне вторгнення Китаю на Тайвань визначається як пріоритетний сценарій, що має перевагу над іншими загрозами. Це змінює стратегічний фокус військової політики США, орієнтуючи її на Індо-Тихоокеанський регіон.

Документ передбачає, що Пентагон буде "брати на себе ризик" на інших напрямках через кадрові та ресурсні обмеження. Водночас США вимагатимуть від союзників у Європі, на Близькому Сході та в Східній Азії збільшення оборонних витрат і більшої відповідальності за стримування загроз з боку Росії, Північної Кореї та Ірану.

Окрім того, пріоритет у контртерористичних операціях зміститься на боротьбу з групами, які безпосередньо загрожують США, зосереджуючи увагу на Близькому Сході та Африці. Водночас угруповання, що дестабілізують регіони, але не мають глобальних амбіцій, відійдуть на другий план.

"Китай – єдина загроза, на яку орієнтується міністерство, і недопущення захоплення Китаєм Тайваню – за одночасного захисту батьківщини США – єдиний сценарій, на який орієнтується міністерство", – написав Гегсет.

Згідно з концепцією Пентагону щодо забезпечення збройних сил, єдиним критично важливим сценарієм у плануванні великої війни вважатиметься конфлікт із Китаєм, тоді як стримування Росії стане завданням європейських союзників.

Якщо в Стратегії національної оборони 2022 року, розробленій адміністрацією Байдена, значна увага приділялася колективним зусиллям у протидії російській агресії, то документ Гегсета підкреслює необхідність для НАТО взяти на себе "значно більшу" частину відповідальності, оскільки США спрямовуватимуть свої ресурси на інші пріоритети.

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Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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