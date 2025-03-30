Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Мирний" план Трампа: Коваленко зробив прогноз про нові удари Росії

Андрій Ганчук
30 березня 2025, 17:05
71
Україні не вигідне перемир'я в Чорному морі, вважає Олександр Коваленко.
Чорне море, Коваленко
Україна вже забезпечила роботу зернового коридору в Чорному морі - Коваленко / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Facebook А. Коваленка

Коротко:

  • Україні нічого не дає перемир'я в Чорному морі
  • РФ продовжить удари по українській інфраструктурі
  • США перевіряють, як Росія ставиться до домовленостей

Замість енергетики російські окупанти можуть почати завдавати ударів по інфраструктурі водопостачання, портам або продовжувати й далі терор цивільного населення. Україні не вигідні домовленості про перемир'я в Чорному морі, а багато ініціатив президента США Дональда Трампа з'явилися для того, щоб перевірити, як агресор Росія до них ставитиметься. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Ми будемо обмежені"

Під час чату на Главреді він розповів про те, що оскільки зима закінчилася, Росія завдаватиме ударів не по енергетиці, а іншій інфраструктурі.

"А зараз росіяни просто можуть почати бити по іншій інфраструктурі, наприклад, по інфраструктурі водозабезпечення, адже наближається літо, і воно у 2025 році буде дуже спекотним. Також Росія може просто бити по портовій інфраструктурі, відновити зерновий терор (ми пам’ятаємо, як у 2023 році це постійно відбувалося, як були постійні удари по портах Ізмаїл, Рені, Одеса). Далі – банально може бути терор проти цивільного населення, елементарні удари по багатоповерхівках просто щоночі. При цьому ми будемо обмежені", - вважає Коваленко.

Україні не вигідне перемир'я в Чорному морі

На думку експерта, у рамках мирних консультацій зараз обговорюються питання, у яких немає перспектив.

"Ба більше, в Саудівській Аравії обговорювалося припинення вогню в Чорному морі, але, вибачте, з якого дива? Адже зараз у Чорному морі домінує Україна. Це ми змусили російський флот піти на дно Чорного моря і перетворитися на флотилію. Це ми змусили залишки російського флоту тікати з Севастополя до Новоросійська, і вони там зараз шкеряться по своїх будках.

Нещодавно ГУР МО України провело блискучу й дужу ефективну операцію, коли морські дрони підійшли до тимчасово окупованого півострова Крим і запустили дрони по російських засобах ППО. Тоді було знищено та пошкоджено велику кількість російських ЗРК та РЛС", - зазначив Коваленко.

При цьому Україна вже захистила свій зерновий коридор силовими засобами.

"А в разі морського перемир’я ми не зможемо нічого подібного робити, ми не зможемо знищувати російські військові кораблі, бити по російській системі ППО та військових об’єктах. Тож який сенс? Захист зернового коридору? Він зараз захищений, як ніколи, і захищений він нашими морськими дронами, які щодня полюють за російськими військовими кораблями та російською авіацією в повітряному просторі над Чорним морем.

Тож яке перемир’я в Чорному морі? Кому воно буде вигідно? Росії – так, нам – взагалі не вигідно. Те саме і з ударами по енергетиці: нам зараз це взагалі невигідно", - додав аналітик.

Також він вважає, що Вашингтон просуває мирні ініціативи Трампа для того, щоб зрозуміти, чи здатна Росія дотримуватися домовленостей. Проте для України користі від цього немає.

"Я думаю, що ці питання піднімаються для того, щоб подивитися, як на це відреагує Росія, і чи зірве вона ці домовленості. Але жодної практичної користі для України від цих ідей я взагалі не бачу. Удари по Україні були і не припиняться, допоки не закінчиться війна. Але втрати інструментарію та важелів тиску на Росію, як на мене, не можна допустити. Це невигідно Україні взагалі", - наголосив Олександр Коваленко.

Дивіться чат з Олександром Коваленком на Главреді:

Перемир'я України і РФ у Чорному морі - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у період з 23 по 25 березня в Саудівській Аравії відбулися консультації України і США, а також США і Росії. Сторони домовлялися про перемир'я в Чорному морі. Згідно з офіційною інформацією, РФ погодилася забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Пізніше президент Володимир Зеленський сказав, що Росія 25 березня не атакувала українські об'єкти енергетики. Але ворог атакував іншу цивільну інфраструктуру сотнями дронів. Окупанти в наступні дні завдали важких ударів по Харкову, Дніпру, Кривому Рогу. Ворог використовує тактику "роїв" шахедів для своїх атак, за якої безліч дронів усі разом летять на "ціль".

РФ готова припинити вогонь у Чорному морі в обмін на зняття санкцій, сказав держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Штати мають намір розібратися в тому, чого хоче Москва.

Інші новини:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Чорне море війська Росії перемир'я Олександр Коваленко війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Окупанти зайняли частину Торецька, ситуація напружена - МВА

Окупанти зайняли частину Торецька, ситуація напружена - МВА

17:15Фронт
"Я дуже злий": Трамп різко відповів Путіну і готує удар по Росії - NBC

"Я дуже злий": Трамп різко відповів Путіну і готує удар по Росії - NBC

17:13Війна
"Мирний" план Трампа: Коваленко зробив прогноз про нові удари Росії

"Мирний" план Трампа: Коваленко зробив прогноз про нові удари Росії

17:05Війна
Реклама

Популярне

Більше
Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

Російська співачка заговорила українською: зал верещав

Російська співачка заговорила українською: зал верещав

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

Гороскоп на завтра 31 березня: Ракам - кар'єрний успіх, Левам - здійснення мрії

Гороскоп на завтра 31 березня: Ракам - кар'єрний успіх, Левам - здійснення мрії

"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

Останні новини

17:47

Гороскоп на тиждень з 31 березня по 6 квітня: Риб обсиплять ласкою, Дівам - успіх

17:17

Помер зірка "Тих, що співають у терні" і "Сьогуна"

17:15

Окупанти зайняли частину Торецька, ситуація напружена - МВА

17:13

"Я дуже злий": Трамп різко відповів Путіну і готує удар по Росії - NBCВідео

17:05

"Мирний" план Трампа: Коваленко зробив прогноз про нові удари РосіїВідео

Насувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погодиНасувається пекло в Україну: синоптик назвала дату різкої зміни погоди
16:43

Орбан прийме Нетаньягу в Угорщині, незважаючи на ордер Гааги

16:27

Обраниця Дмитра Кулеби зізналася, як його медійність впливає на їхні стосунки

16:25

Таємний удар ATACMS по Кримському мосту: в NYT розповіли про план атаки

16:16

Новий етап війни та "м'ясні навали": з'явився похмурий прогноз щодо перемир'яВідео

Реклама
15:36

"Шантаж" США від України: у The New York Times розкрили деталі Курської операції

15:29

РФ готується атакувати НАТО: ЗМІ назвали першу мету Путіна

15:11

Вапняний наліт більше не з'явиться: чим потрібно обробити унітаз

14:45

На Україну летіло понад тисячу дронів: Зеленський очікує реакції США на терор РФ

14:14

Трамп може різко змінити позицію щодо України: названо вирішальний факторВідео

13:56

Багато хто навіть не здогадується: скільки років Шевченко прожив у Росії

13:53

Через півтора року після других пологів: відома співачка вагітна третьою дитиною

13:08

У ворога з'явилося підкріплення: ЗСУ повідомили про зміну ситуації біля Торецька

13:06

У Москві вибухнув та загорівся лімузин Путіна: ЗМІ розкрили перші деталіВідео

13:04

Секретна співпраця США та України: NYT розкрив, яку допомогу отримав Київ

12:24

Стримування Росії більше не пріоритет для США: ЗМІ опублікували секретний звіт

Реклама
12:06

Чому 31 березня не можна ходити в гості: яке свято, що не можна робити

11:52

Чи можуть нові ракети Нептун знищити Кримський міст: названо цікавий нюансВідео

11:30

Китайський гороскоп на завтра 31 березня: Кроликам - напади, Півням - ризики

11:15

Перемир'я в Україні стане критичним ударом для економіки РФ - WSJ

11:13

Знижки до 52% на препарати: в МОЗ заявили про зниження цін в аптеках

10:13

Окупанти масово гинуть в Херсонській області: в Атеш розповіли деталі

09:58

Країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні - Financial Times

09:41

США хочуть звинуватити Україну: Портников пояснив, що не так з угодою про надра

08:58

Скандал у США з листуванням у Signal: Трамп ухвалив остаточне рішення

08:34

ЗСУ відтісняють ворога: аналітики повідомили про успіх на двох напрямках фронту

07:38

Окупанти планують великий наступ у 2025 році: в ISW назвали місця удару

06:15

Влупив майже 8-бальний шторм: Україну атакувала посилена магнітна буря

05:37

Гороскоп на квітень 2025 для Терезів: названо найприбутковіші дніВідео

05:00

Будете здоровими весь рік: що потрібно з'їсти 30 березня, прикмети

04:35

"Росіяни виснажені": експерт назвав головну умову, за якої фронт РФ обвалитьсяВідео

02:58

Які речі в жодному разі не можна прати в машинці: знають одиниці

02:30

Чому краще не паркувати авто в гаражі: автомеханік вказав на небезпеку

01:43

Гороскоп на завтра 31 березня: Ракам - кар'єрний успіх, Левам - здійснення мрії

29 березня, субота
23:34

"Займатиметься саме цим": експерт ошелешив прогнозом наступу ЗСУ на території РФВідео

23:17

В Харкові "приліт" по військовому госпіталю, десятки поранених: нові деталі атакиФотоВідео

Реклама
21:53

"Тупа істота": Віктор Павлік публічно вступив у конфлікт через дружину

21:18

Харків здригається від вибухів: місто масовано атакують "Шахеди"Відео

21:08

РФ готує резерви: названо чіткі терміни початку наступу РФВідео

21:01

Сестру-мовчунью Єфросиніної Лізу Ющенко кинули в Росії

20:59

Трампу запропонували усунути Волца: в ЗМІ дізналися про рішення президента США

19:46

"Сили досить немалі": в ДПСУ зізналися, чи прорвала РФ кордон на Сумщині

19:38

Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

19:21

"Ситуація гірша, ніж у Бахмуті": у ВР ошелешили подробицями про бої в Курській області

19:10

Про аграрні санкції і путінських олігархівПогляд

18:47

Долар раптово "просів": яким буде курс валют 31 березня

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти