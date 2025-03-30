"Мирний" план Трампа: Коваленко зробив прогноз про нові удари Росії

Україні не вигідне перемир'я в Чорному морі, вважає Олександр Коваленко.

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Україна вже забезпечила роботу зернового коридору в Чорному морі - Коваленко / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Facebook А. Коваленка

Коротко:

Україні нічого не дає перемир'я в Чорному морі

РФ продовжить удари по українській інфраструктурі

США перевіряють, як Росія ставиться до домовленостей

Замість енергетики російські окупанти можуть почати завдавати ударів по інфраструктурі водопостачання, портам або продовжувати й далі терор цивільного населення. Україні не вигідні домовленості про перемир'я в Чорному морі, а багато ініціатив президента США Дональда Трампа з'явилися для того, щоб перевірити, як агресор Росія до них ставитиметься. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Ми будемо обмежені"

Під час чату на Главреді він розповів про те, що оскільки зима закінчилася, Росія завдаватиме ударів не по енергетиці, а іншій інфраструктурі.

"А зараз росіяни просто можуть почати бити по іншій інфраструктурі, наприклад, по інфраструктурі водозабезпечення, адже наближається літо, і воно у 2025 році буде дуже спекотним. Також Росія може просто бити по портовій інфраструктурі, відновити зерновий терор (ми пам’ятаємо, як у 2023 році це постійно відбувалося, як були постійні удари по портах Ізмаїл, Рені, Одеса). Далі – банально може бути терор проти цивільного населення, елементарні удари по багатоповерхівках просто щоночі. При цьому ми будемо обмежені", - вважає Коваленко.

Україні не вигідне перемир'я в Чорному морі

На думку експерта, у рамках мирних консультацій зараз обговорюються питання, у яких немає перспектив.

"Ба більше, в Саудівській Аравії обговорювалося припинення вогню в Чорному морі, але, вибачте, з якого дива? Адже зараз у Чорному морі домінує Україна. Це ми змусили російський флот піти на дно Чорного моря і перетворитися на флотилію. Це ми змусили залишки російського флоту тікати з Севастополя до Новоросійська, і вони там зараз шкеряться по своїх будках.

Нещодавно ГУР МО України провело блискучу й дужу ефективну операцію, коли морські дрони підійшли до тимчасово окупованого півострова Крим і запустили дрони по російських засобах ППО. Тоді було знищено та пошкоджено велику кількість російських ЗРК та РЛС", - зазначив Коваленко.

При цьому Україна вже захистила свій зерновий коридор силовими засобами.

"А в разі морського перемир’я ми не зможемо нічого подібного робити, ми не зможемо знищувати російські військові кораблі, бити по російській системі ППО та військових об’єктах. Тож який сенс? Захист зернового коридору? Він зараз захищений, як ніколи, і захищений він нашими морськими дронами, які щодня полюють за російськими військовими кораблями та російською авіацією в повітряному просторі над Чорним морем.

Тож яке перемир’я в Чорному морі? Кому воно буде вигідно? Росії – так, нам – взагалі не вигідно. Те саме і з ударами по енергетиці: нам зараз це взагалі невигідно", - додав аналітик.

Також він вважає, що Вашингтон просуває мирні ініціативи Трампа для того, щоб зрозуміти, чи здатна Росія дотримуватися домовленостей. Проте для України користі від цього немає.

"Я думаю, що ці питання піднімаються для того, щоб подивитися, як на це відреагує Росія, і чи зірве вона ці домовленості. Але жодної практичної користі для України від цих ідей я взагалі не бачу. Удари по Україні були і не припиняться, допоки не закінчиться війна. Але втрати інструментарію та важелів тиску на Росію, як на мене, не можна допустити. Це невигідно Україні взагалі", - наголосив Олександр Коваленко.

Дивіться чат з Олександром Коваленком на Главреді:

Перемир'я України і РФ у Чорному морі - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у період з 23 по 25 березня в Саудівській Аравії відбулися консультації України і США, а також США і Росії. Сторони домовлялися про перемир'я в Чорному морі. Згідно з офіційною інформацією, РФ погодилася забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Пізніше президент Володимир Зеленський сказав, що Росія 25 березня не атакувала українські об'єкти енергетики. Але ворог атакував іншу цивільну інфраструктуру сотнями дронів. Окупанти в наступні дні завдали важких ударів по Харкову, Дніпру, Кривому Рогу. Ворог використовує тактику "роїв" шахедів для своїх атак, за якої безліч дронів усі разом летять на "ціль".

РФ готова припинити вогонь у Чорному морі в обмін на зняття санкцій, сказав держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Штати мають намір розібратися в тому, чого хоче Москва.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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