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На Україну летіло понад тисячу дронів: Зеленський очікує реакції США на терор РФ

Анна Косик
30 березня 2025, 14:45
365
Більшість регіонів України опинилися під ударом.
Удар дронов, Зеленский
Україна надає партнерам інформацію про російські удари / Колаж: Главред, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official, скрін з відео

Що сказав Зеленський:

  • У Харкові 29 березня загинули 2 людини, близько 30 отримали поранення
  • Росія за останній тиждень скинула на Україну 1310 КАБів
  • Кремль затягує війну

29 березня країна-агресор Росія нанесла удар по місту Харків, внаслідок чого загинули двоє людей та отримали поранення близько 30 осіб. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, протягом тижня під ворожим ударом опинилися більшість регіонів України. При цьому ворог випустив 1310 російський керованих авіаційних бомб, понад 1000 ударних дронів, більшість із яких "Шахеди", та ще дев’ять ракет різних типів включно з балістикою.

відео дня
На Україну летіло понад тисячу дронів: Зеленський очікує реакції США на терор РФ
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

"Росія затягує війну, і ми надаємо партнерам усю інформацію про те, яких ударів завдає російська армія та до чого готується. Ми очікуємо реакції від Америки, Європи та всіх наших союзників на цей терор проти наших людей", - йдеться у дописі.

Зеленський подякував усім партнерам, які продовжують підтримувати Україну та надають системи ППО для захисту мирного населення.

Обстріли України - останні новини

Нагадаємо, на днях російські окупанти атакували Дніпро "Шахедами". У місті було багато вибухів. Внаслідок атаки згорів готельно-розважальний комплекс Bartolomeo.

Увечері 29 березня російські війська завдали удару по військовому госпіталю в Харкові. Серед військовослужбовців, які проходили лікування в медзакладі, є постраждалі.

Раніше, як писав Главред, стало відомо, що російська армія почала застосовувати нову тактику ударів по Україні за допомогою безпілотників. Окупанти використовують дрони далекого радіусу дії у ще більш смертоносний спосіб, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

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Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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