З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США допомагали українській стороні даними розвідки, стратегіями, плануванням і технологіями. Але справжні масштаби цієї співпраці залишалися в тіні. Про це пише видання New York Times (NYT).

Зазначається, що розвиток і внутрішня робота цього партнерства були відомі лише вузькому колу американських і союзних чиновників. Хоча з дивовижною прозорістю Пентагон надав публічний звіт про озброєння на суму $66,5 млрд для України, насправді розслідування журналістів видання показало, що участь США у війні була набагато глибшою, ніж вважалося раніше.

База у Вісбадені давала ЗСУ координати російських військ на їхній території

NYT зазначив, що ідея партнерства полягала в тому, що тісна співпраця США та України компенсує величезні переваги РФ у живій силі та озброєнні. Щоб направляти українців під час розгортання їхнього арсеналу, американці створили операцію під назвою Task Force Dragon.

Секретний центр партнерства знаходився в гарнізоні армії США у Вісбадені, Німеччина. Щоранку американські та українські військові офіцери встановлювали пріоритети націлювання, серед яких були російські підрозділи, частини обладнання або інфраструктуру. Американські та європейські розвідники переглядали супутникові знімки, радіовипромінювання і перехоплювали повідомлення, щоб знайти російські позиції. Потім Task Force Dragon передавала українським військовим координати для ураження цілей.

Розвідка та артилерія США допомогли ЗСУ швидко переломити ситуацію на початку вторгнення

Навесні 2022 року адміністрація Байдена відправила високомобільні артилерійські системи (HIMARS), удари з яких призвели до різкого зростання російських втрат, а контрнаступ України 2022 року був успішним: до кінця того року українці здобули перевагу над росіянами.

Адміністрація Байдена переміщала свої червоні лінії

Від самого початку американські чиновники обмежували себе червоними лініями, на кшталт таких: США не воювали з РФ, вони допомагали Україні. Проте вони побоювалися, що можуть спровокувати російського диктатора Путіна атакувати НАТО або реалізувати його ядерні погрози.

"Навіть коли адміністрація розвивала дедалі більшу терпимість до ризику, щоб допомогти Україні впоратися із загрозою, багато хто з найбільш потенційно провокаційних кроків було зроблено таємно", - зазначило видання.

Американським військовим і ЦРУ дозволили допомогти з ударами по РФ

Найскладнішою червоною лінією був кордон із РФ. Але навесні 2024 року, щоб захистити Харків від російського нападу, адміністрація Байдена дозволила створення "оперативної скриньки" - зони російської території, у межах якої офіцери США у Вісбадені могли надавати українцям точні координати. Перша ітерація скриньки охоплювала широку смугу північного кордону України. Однак площу цієї скриньки розширили після того, як Путін привіз північнокорейських солдатів у Курську область.

Пізніше американським військовим дозволили надавати українцям координати для ударів по півдню РФ, де росіяни розмістили сили і техніку для свого наступу на сході України.

Політичні розбіжності в Україні сприяли провалу контрнаступу 2023 року

Контрнаступ 2023 року мав набрати обертів після успіхів першого року війни. Але після того, як партнери провели військові навчання у Вісбадені та узгодили стратегію, план наштовхнувся на українську політику.

Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав план, центральним елементом якого був наступ у напрямку Мелітополя, який мав відрізати російські лінії постачання. Але його суперник і підлеглий генерал-полковник Олександр Сирський мав свій план - вдарити по окупантах у Бахмуті. Український президент Володимир Зеленський став на бік Сирського і розділив боєприпаси та сили між двома основними фронтами замість одного.

"Українці так і не повернули Бахмут, і через кілька місяців контрнаступ закінчився невдачею. Тепер Росія мала перевагу", - зазначило видання.

Допомога США Україні

З перших днів війни в Україні США стали на бік українців і почали всіляко допомагати. Так було до приходу до влади Дональда Трампа, який ще за часів передвиборчої кампанії обіцяв закінчити війну РФ проти України за 24 години. Однак, зайняв він Овальний кабінет 20 січня, а війна в Україні все ще триває. Ба більше, у своїй спробі якось змінити ситуацію Трамп зробив усе можливе, щоб обвалити позиції України на переговорах із РФ.

Як повідомляв раніше Главред, президент України Володимир Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним. Президент України заявив, що блокування переговорів з Росією є виключно через позицію Путіна.

Раніше повідомлялося, що РФ звертатиметься до ООН щодо територій України - дипломат попередив про загрозу. Росія може звернутися до Радбезу ООН про визнання тимчасово окупованих територій України своїми, якщо переговорний процес не зміниться, зазначив Чалий.

В ОП і Білому домі різко відповіли на заяву Путіна про Україну. Російський диктатор захотів, щоб в Україні було запроваджено "тимчасове управління під егідою ООН".

Нагадаємо, Зеленський оцінив можливість переговорів із господарем Кремля. Володимир Путін знаходить причини, щоб не закінчувати війну, наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, що базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.