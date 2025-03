ЗСУ відтісняють ворога: аналітики повідомили про успіх на двох напрямках фронту

Головне:

Сили оборони України нещодавно просунулися в північно-західній частині Бєлгородської області країни-агресорки Росії. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 29 березня підтверджують, що ЗСУ просунулися в східну частину населеного пункту Попівка. Водночас російські блогери заявили про продовження атак ЗСУ біля села та сусідньої Демидівки.

Окрім цього російські джерела повідомляли про контратаки ЗСУ біля Часового Яру та Котлярівки, що на Донеччині, а також Степового та Щербаків Запорізької області.

Аналітики ISW підтвердили успіх українських захисників на Покровському напрямку, де, згідно з геолокаційними кадрами, ЗСУ просунулися на захід від Шевченка.

Однак і в ворога є успіхи на цій та інших ділянках фронту. Геолокаційні кадри від 29 березня підтверджують успіх окупаційних військ РФ на південному заході від Котлярівки та на сході від Богданівки, а також окупацію Преображенки.

Окупанти посилили атаки у цьому районі і, ймовірно, намагаються просунутися вздовж траси, що сполучає Покровськ з Костянтинівкою, і на південний захід від Покровська в напрямку адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Також ворожі війська нещодавно просунулися на західній околиці Торецька, на захід від Торецька та на північ від Дружби. Успіхи є у противника і на Куп'янському напрямку. Там війська РФ просунулися на північ від Степової Новоселівки.

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України атакували командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії. Він був розміщений у районі Вікторівка - Успенівка на території Курської області РФ.

Раніше стало відомо, що українські війська продовжують бойові дії на території Росії, зокрема в Бєлгородській області. Російські військові блогери повідомляють про триваючі зіткнення, тоді як західні аналітики заявляють, що ЗСУ змогли просунутися вглиб російської території на кілька кілометрів.

Напередодні повідомлялося, що системність контратакувальних дій Сил оборони призводить до того, що на Покровському напрямку йдуть жорстокі бої, але немає просування російських військ.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.