Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін вирішив захищати інтереси РФ в Арктиці і вигадав плани "історичного масштабу"

Руслана Заклінська
27 березня 2025, 21:10
82
Путін нібито стурбований тим, що "країни НАТО все частіше визначають крайню північ як плацдарм для можливих конфліктів".
Путін вирішив захищати інтереси РФ в Арктиці і вигадав плани 'історичного масштабу'
Путін брязкає зброєю в Арктиці / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Що сказав Путін:

  • Москва нарощує військову присутність в Арктиці під приводом "захисту інтересів"
  • НАТО нібито розглядає Арктику як потенційний плацдарм для конфліктів
  • РФ прагне зміцнити своє "глобальне лідерство" в Арктиці

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва посилить присутність в Арктиці. Лідер РФ виправдав свої наміри необхідністю "захищати інтереси" на тлі "загострення геополітичної боротьби у регіоні". Про це пише Sky News.

Під час виступу на Міжнародному арктичному форумі російський диктатор заявив, що Росія "ніколи нікому не загрожувала в Арктиці". Водночас він стверджує, що РФ готова діяти рішуче, щоб "відстоювати свої інтереси".

відео дня

Путін нібито стурбований тим, що "країни НАТО все частіше визначають крайню північ як плацдарм для можливих конфліктів".

"Кількість військовослужбовців в Арктиці зростатиме", - заявив кремлівський лідер.

Крім того, Путін наголосив, що Москва розглядає Арктику як одну з ключових сфер свого "глобального лідерства" і готова зміцнювати позиції Росії в регіоні в довгостроковій перспективі.

За словами Путіна, завдання РФ в Арктиці мають "історичний масштаб" і спрямовані "на десятиліття і на століття" вперед. Він також заявив, що розвиток цього регіону нібито відкриває "величезні можливості для фахівців різних професій".

Журналісти видання зазначають, що одним із ключових економічних мотивів Кремля є намір збільшити обсяги торгівлі Північним морським шляхом через арктичні води. Це безпосередньо пов’язано з перерозподілом торговельних потоків у бік Азії через жорсткі санкції, накладені Заходом на Росію після вторгнення в Україну.

Путін не хоче завершення війни в Україні - новини за темою

Російський диктатор Володимир Путін заважає Дональду Трампу досягти тривалого миру в Україні, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, Трамп і Зеленський домовилися про 30-денне перемир’я, але Путін відхилив цю пропозицію. Крім того, Кремль вимагає зняття санкцій з російських банків для припинення вогню в Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, однак їх блокує Росія, а саме Володимир Путін, який не готовий до прямих перемовин. За його словами, Путін хоче війни, тому з ним немає про що говорити.

Як повідомляв Главред, Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться власного суспільства, дестабілізації та втрати влади. В інтерв’ю Eurovision News він наголосив, що смерть Путіна неминуча, а це означатиме завершення війни.

Інші новини:

Хто такий Володимир Путін?

Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.
Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна.

17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Арктика Володимир Путін
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ проводить приховану мобілізацію: у ЗСУ занепокоєні через ймовірний наступ РФ

РФ проводить приховану мобілізацію: у ЗСУ занепокоєні через ймовірний наступ РФ

22:14Війна
Зрив перемир'я та миротвоці в Україні: головні новини України (дайджест)

Зрив перемир'я та миротвоці в Україні: головні новини України (дайджест)

22:11Війна
"Я точно не вірю": нардеп Костенко зробив заяву про закінчення війни

"Я точно не вірю": нардеп Костенко зробив заяву про закінчення війни

21:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

Вдарить різке похолодання: стала відома дата раптового зниження температури

"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я тону": зрадниця Ані Лорак уперше вийшла на зв'язок після весілля

"Я тону": зрадниця Ані Лорак уперше вийшла на зв'язок після весілля

Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райони

Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райони

Останні новини

22:14

РФ проводить приховану мобілізацію: у ЗСУ занепокоєні через ймовірний наступ РФ

22:11

Зрив перемир'я та миротвоці в Україні: головні новини України (дайджест)

21:55

"Наша крихітка": Світлана Білоножка вразила виглядом своєї онуки

21:49

"Я точно не вірю": нардеп Костенко зробив заяву про закінчення війни

21:32

Дружина Ігоря Ніколаєва виставила напоказ "втомлене" декольтеВідео

Андрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військовихАндрій Клименко: Безпека судноплавства в Чорному морі – це Крим, очищений від російських військових
21:21

Горять будинки та об'єкт інфраструктури: Запоріжжя під атакою дронівФото

21:16

Євген Кот і його дружина назвали серйозний діагноз доньки

21:15

Популярна помилка, що псує техніку: яке сміття не можна прибирати пилососомВідео

21:10

Путін вирішив захищати інтереси РФ в Арктиці і вигадав плани "історичного масштабу"

Реклама
21:09

Аллі Пугачовій помстилися в РФ - що сталося

21:06

Оновлена версія договору про ресурси покликана витіснити Європу з України - ЗМІ

20:45

Яка країна є батьківщиною борщу: несподівана відповідь вразить просто наповал

20:21

Бере 6 дол з клієнта: російський співак став трансом у США і оселився на вулиці

20:18

Таємно споживають електроенергію: експерти назвали 3 "прилади-вампіри"

20:12

Ольга Сумська показала чесну красу на селфі без макіяжу

19:40

Для чого потрібні ручки над дверима в авто: справжня відповідь здивує багатьох

19:32

В Україні раптово зміниться погода: названо регіони, які заливатиме дощами

19:14

Про це знають одиниці: як законно зменшити платежі за комунальні послуги

19:12

Тяжкохворий Кадиров посварився з Кремлем: ЗМІ дізналися деталі конфлікту

19:10

Атаки на Харків і Дніпро: терор заради терору триваєПогляд

Реклама
18:49

Коли діставати картоплю з льоху для посадки: точний час для багатого врожаю

18:45

Росія порушила "енергетичне перемир'я": Зеленський віддав наказ Міноборони

18:44

Ціна на ключовий продукт у Великодній кошик піде в круте піке: що зросте на 10%

18:35

"Вони — динозаври": Зеленський сказав, чому не веде прямі переговори з Путіним

18:20

Фіналіста Національного відбору на Євробачення-2025 мобілізувалиВідео

18:14

Зеленський назвав 2 європейські країни, які будуть на мирних переговорах щодо України

18:13

Деталі розміщення миротворців в Україні: Зеленський анонсував нові рішення

17:56

Україна отримала багато договорів про корисні копалини: Зеленський розкрив важливі деталі

17:54

Мінус 12% за тиждень: в Україні "обвалились" ціни на базовий продукт

17:38

РФ звинуватила Україну в ударах по енергетиці - Генштаб поставив на місце ворога

17:33

Ще три області під загрозою: Зеленський попередив про новий наступ Росії

16:47

Які овочі садити у квітні у відкритий ґрунт: урожай попре як на дріжджах

16:36

Названо регіони та ключові завдання: нові деталі розміщення миротворців в Україні

16:30

Трамп забуде про Україну і перекине проблему завершення війни на Європу – КлименкоВідео

16:24

Українці можуть отримати від держави гроші на перший внесок за житло - деталі

16:21

Франція та Британія терміново відправляє військову делегацію до України - Макрон

16:11

Сирський примчав у Сумську область: головком розкрив правду про наступ РФ

16:06

Маша Єфросиніна опинилася в лікарні - що сталося

16:01

"Не має потреби": колега Віктора Розового розповів, що з ним відбувається

15:55

Легкий салат на Великдень, який розлетиться на ура: рецепт дуже простий

Реклама
15:36

"Скалка в печінці солдатів РФ": ЗСУ успішно контратакують на важливому напрямку

15:31

Рахунки за світло стануть меншими: яка температура прання є найдешевшою

15:25

Який вигляд має дружина Макса Чмерковського після третіх пологів

15:19

У Росії виступили з новими погрозами в бік НАТО: у чому причина

15:12

Росіяни масованим вогнем криють Херсон: є жертви, під удар потрапила "швидка"Відео

14:49

Забійний засіб забезпечить результат: як прочистити трубу каналізації під землею

14:47

"Росія готує новий наступ": Зеленський сказав терміни і які області під загрозою

14:42

Певні пенсіонери отримають менші пенсії після індексації: у чому причина

14:40

Деяким українцям можуть змінити розмір субсидій: кого торкнеться перерахунок

14:30

Поруч з якими рослинами посадити помідори: найкращі сусіди томатів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти