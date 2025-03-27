Путін вирішив захищати інтереси РФ в Арктиці і вигадав плани 'історичного масштабу'

Путін нібито стурбований тим, що "країни НАТО все частіше визначають крайню північ як плацдарм для можливих конфліктів".

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Путін брязкає зброєю в Арктиці / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Що сказав Путін:

Москва нарощує військову присутність в Арктиці під приводом "захисту інтересів"

НАТО нібито розглядає Арктику як потенційний плацдарм для конфліктів

РФ прагне зміцнити своє "глобальне лідерство" в Арктиці

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва посилить присутність в Арктиці. Лідер РФ виправдав свої наміри необхідністю "захищати інтереси" на тлі "загострення геополітичної боротьби у регіоні". Про це пише Sky News.

Під час виступу на Міжнародному арктичному форумі російський диктатор заявив, що Росія "ніколи нікому не загрожувала в Арктиці". Водночас він стверджує, що РФ готова діяти рішуче, щоб "відстоювати свої інтереси".

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Путін нібито стурбований тим, що "країни НАТО все частіше визначають крайню північ як плацдарм для можливих конфліктів".

"Кількість військовослужбовців в Арктиці зростатиме", - заявив кремлівський лідер.

Крім того, Путін наголосив, що Москва розглядає Арктику як одну з ключових сфер свого "глобального лідерства" і готова зміцнювати позиції Росії в регіоні в довгостроковій перспективі.

За словами Путіна, завдання РФ в Арктиці мають "історичний масштаб" і спрямовані "на десятиліття і на століття" вперед. Він також заявив, що розвиток цього регіону нібито відкриває "величезні можливості для фахівців різних професій".

Журналісти видання зазначають, що одним із ключових економічних мотивів Кремля є намір збільшити обсяги торгівлі Північним морським шляхом через арктичні води. Це безпосередньо пов’язано з перерозподілом торговельних потоків у бік Азії через жорсткі санкції, накладені Заходом на Росію після вторгнення в Україну.

Путін не хоче завершення війни в Україні - новини за темою

Російський диктатор Володимир Путін заважає Дональду Трампу досягти тривалого миру в Україні, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). За даними аналітиків, Трамп і Зеленський домовилися про 30-денне перемир’я, але Путін відхилив цю пропозицію. Крім того, Кремль вимагає зняття санкцій з російських банків для припинення вогню в Чорному морі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів, однак їх блокує Росія, а саме Володимир Путін, який не готовий до прямих перемовин. За його словами, Путін хоче війни, тому з ним немає про що говорити.

Як повідомляв Главред, Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться власного суспільства, дестабілізації та втрати влади. В інтерв’ю Eurovision News він наголосив, що смерть Путіна неминуча, а це означатиме завершення війни.

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Хто такий Володимир Путін? Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.

Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна. 17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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