'Путін відкусив більше, ніж може проковтнути': голова MI6 зробив гучну заяву

Українці перевершили очікування Кремля, наголосив глава розвідки Британії.

Глава британської розвідки зробив заяву щодо Путіна

Ключові тези Мура:

Путін очікував легкої перемоги, але переоцінив свої сили

Немає ознак готовності Путіна до мирних переговорів

Лідер РФ бреше світові, своєму народу та, можливо, самому собі

Лідер РФ Володимир Путін очікував легкої перемоги, але серйозно переоцінив свої сили. Україна довела, що здатна чинити потужний опір російській агресії. Про це заявив керівник британської розвідки MI6 Річард Мур, пише Reuters.

За словами Мура, наразі немає жодних ознак того, що Путін готовий до мирних переговорів. Глава MI6 наголосив, що російський лідер лише "тягне час", обіцяючи прогрес у переговорах, і прагне нав’язати власну імперську волю всіма можливими засобами.

"Прямо кажучи, Путін відкусив більше, ніж може проковтнути. Він думав, що здобуде легку перемогу. Але він - і багато інших - недооцінили українців", - наголосив Мур.

Він додав, що Путін намагається переконати світ, що перемога Росії неминуча. Проте як зазначив Мур, лідер РФ "бреше світові, своєму народу, можливо, навіть самому собі".

Мур також зауважив, що Путін "закладає майбутнє своєї країни заради особистої спадщини і спотвореної версії історії", а війна лише прискорює занепад Росії.

Зазначимо, що цей виступ у Стамбулі, де Мур також оголосив про плани британської розвідки щодо використання даркнету для вербування інформаторів і отримання секретної інформації від агентів у Росії та по всьому світу, став одним із останніх для нього на посаді глави MI6. Річард Мур залишить посаду наприкінці місяця.

Скільки ще триватиме війна

Голова Комітету економістів Андрій Новак вважає, що Росія більше не має ресурсів для тривалої війни - зараз мова йде про лічені місяці.

За його словами, дефіцит бюджету Росії великий, залишки Фонду національного "благосостоянія" обмежені, реальна інфляція висока, а більшість підприємств збиткові. Навіть великі компанії скорочують працівників, скорочують робочий день до чотирьох годин і зменшують зарплати на 20%.

"За таких умов Росія зможе вести війну щонайбільше декілька кварталів. Про роки говорити вже не доводиться", - наголосив Новак.

Як повідомляв Главред, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков оголосив про "паузу" в переговорах РФ та України. Водночас він сказав, що канали спілкування залишаються відкритими, а винними у затягуванні процесу назвав європейців.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним залишаються під питанням. Він зазначив, що його терпіння щодо Кремля швидко вичерпується, але "для танго потрібні двоє".

Крім цього, згодом Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України і не виключив можливу зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. За його словами, переговори відбудуться, але, ймовірно, за його посередництва, оскільки лідери України та Росії "настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити".

