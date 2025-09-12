'Доведеться діяти дуже жорстко': Трамп погрожує Путіну за відмову від переговорів

За словами Дональда Трампа, Володимир Зеленський хоче переговорів, а Володимир Путін - ні.

Дональд Трамп прокоментував імовірність переговорів між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Важливе із заяв Трампа:

Між Україною та РФ зберігається ненависть

Зеленський хоче переговорів, а Путін - ні

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним залишаються під питанням.

Американський лідер в ефірі Fox News зазначив, що його терпіння щодо господаря Кремля вичерпується.

Про це він заявив відповідаючи на запитання, чи вичерпується його терпіння щодо російського диктатора.

"Так, воно нібито вичерпується, і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє", - сказав Трамп.

Зустріч Зеленського з Путіним: позиція Трампа

За словами президента США, між Україною і РФ зберігається ненависть. Президент США каже, що розчарований темпом українського врегулювання, між сторонами зберігається "ненависть".

"Моє терпіння, здається, виснажується, і швидко - але для танго потрібні двоє... Коли Путін хотів (переговорів, - ред.), Зеленський - не хотів. Коли Зеленський хотів (переговорів, - ред.), Путін - ні. Тепер Зеленський хоче це зробити, а Путін... під питанням. Нам доведеться діяти дуже, дуже жорстко", - додав Трамп.

Переговори Зеленського з Путіним: думка експерта

Політолог і керівник аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначив, що Путін, як і раніше, робить ставку на силове вирішення конфлікту. В умовах, коли Кремль розраховує на успіх на полі бою, бажання йти на компроміси або вступати в переговори у нього практично немає.

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Як раніше повідомляв Главред, Лавров раніше висунув головну умову Кремля. Він підкреслив, що зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не запланована.

Нагадаємо, раніше були названі варіанти гарантій безпеки України. У Reuters з посиланням на джерела повідомили, що США і союзники обговорюють варіанти військового захисту Києва від нападу РФ.

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

