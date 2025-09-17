Рус
Путін з'явився у військовій формі на навчаннях у Білорусі - в ISW розкрили причину

Руслана Заклінська
17 вересня 2025, 10:13
В останній день навчань "Захід-2025" на полігоні Муліно з’явився Володимир Путін у військовій формі.
Путін з'явився у військовій формі на навчаннях "Захід-2025" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • У фінальний день навчань "Захід-2025" на полігоні з’явився Путін
  • Вдруге від початку повномасштабної війни він був у військовій формі
  • Поява Путіна у камуфляжі - сигнал НАТО

В останній день російсько-білоруських навчань "Захід-2025" на полігоні Муліно в Нижньогородській області з’явився російський лідер Володимир Путін. Він був одягнений у військову форму - вдруге від початку повномасштабної війни проти України. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Путін прибув на полігон разом із міністром оборони Андрієм Бєлоусовим, його заступником Юнус-Беком Євкуровим та помічником Олексієм Дюміним. Вони "проінспектували" війська, що брали участь у фінальному етапі маневрів.

Бєлоусов заявив, що до навчань були залучені підрозділи Ленінградського й Московського округів, Повітряно-космічних сил, десантники, а також кораблі Північного і Балтійського флотів. Активну участь брали й білоруські військові.

За словами Путіна, у навчаннях загалом задіяли близько 100 тисяч військовослужбовців, включно з іноземними контингентами. Серед них - солдати з Бангладешу, Індії, Буркіна-Фасо, Демократичної Республіки Конго, Малі та Ірану. У той самий день він зустрівся з делегаціями цих країн. Зокрема, Індія ще 9 вересня оголосила про відправку 65 військових на полігон Муліно для "обміну досвідом".

Навіщо Путін одягнув форму

Американський Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу на появу Путіна у камуфляжі. Востаннє він одягав військову форму у березні 2025 року під час поїздки на Курщину, намагаючись зобразити себе як "лідера воєнного часу" та приписати собі заслуги за захоплення частини українських територій.

Цього разу, на думку аналітиків, жест теж був невипадковим. Він міг стати "сигналом" до НАТО на тлі ескалації Кремля проти Польщі, Норвегії, країн Балтії та Фінляндії.

"Путін, ймовірно, був присутній на навчаннях 16 вересня у військовій формі, щоб продемонструвати російсько-білоруську військову силу на тлі нещодавньої кінетичної та риторичної ескалації Кремля проти сусідніх з Росією держав НАТО, таких як Польща та Норвегія, а також неодноразових російських погроз щодо країн Балтії та Фінляндії", - зазначили в ISW.

Що відпрацьовували на навчаннях

Сам Путін пояснив, що мета навчань - "захист Союзної держави від будь-якої агресії". На навчаннях відпрацьовували відбиття авіаударів, десантні операції, імітацію запусків крилатих ракет, розвідку та боротьбу з ДРГ. Білоруські військові тренувалися застосовувати нестратегічну ядерну зброю та балістичні комплекси "Орешник", а також новітні дрони, мотоцикли й роботизовані платформи, які Росія активно використовує у війні проти України.

В ISW наголосили, що "Захід-2025" став полігоном для випробування тактики, почерпнутої з досвіду російської армії в Україні.

Чи є загроза для України

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що російсько-білоруські навчання "Захід-2025" самі по собі не становлять серйозної військової загрози для України та сусідніх країн, оскільки в маневрах задіяна відносно невелика чисельність особового складу країн ОДКБ. Водночас, на його думку, російське керівництво навмисно включило до програми елементи, що мають створити демонстрацію сили.

Жданов наголосив, що ризики багато в чому залежать від реакції українського військово-політичного керівництва. Він не виключає можливості провокацій під час навчань і вважає, що у разі спроби ескалації відповідь України має бути чіткою й однозначною.

"Якщо буде спроба провокацій, відразу має бути завдано удару по Мозирському нафтопереробному заводу. У всякому разі, потрібно оголосити, що Україна готова завдати удару по нафтогазовій інфраструктурі Білорусі в разі провокацій з білоруської території... Відповідно, таке попередження з нашого боку для Білорусі буде стовідсотковим стимулом, щоб не допустити провокацій у період навчань", - наголосив він.

Навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" - новини за темою

Як повідомляв Главред, "Захід-2025" стали найбільшими спільними військовими навчаннями цього року. Навчання відбуваються поблизу кордонів ЄС, що викликає занепокоєння у Варшави та низки сусідніх держав, які розглядають такі дії як демонстрацію сили Москви й Мінська.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що реальної загрози з білоруського напрямку наразі немає. За його словами, Кремль використовує навчання більше в інформаційній площині, намагаючись нагнітати напруження у медіа та соцмережах.

Оглядач німецького видання Bild Юліан Репке пише, що на навчаннях Путін і Лукашенко відпрацьовують сценарії потенційної війни із Заходом. Хоча офіційно задіяно лише близько 18 200 військових (серед них 5 500 росіян), експерти підкреслюють, що навіть у такому форматі навчання становлять серйозну загрозу регіональній безпеці.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Білорусь Володимир Путін Путін новини військові навчання Захід-2025
