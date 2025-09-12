'Європейці заважають': у Путіна оголосили 'паузу' в переговорах з Україною

Коротко:
- РФ зупинила переговори щодо закінчення війни в Україні
- У "паузі" Пєсков звинуватив європейців
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив про "паузу" в переговорах між Москвою та Києвом. Його тези наводять російські ЗМІ.
Пєсков сказав, що зараз нібито "можна говорити про паузу у переговорах між РФ та Україною, хоча канали спілкування переговорних груп залишаються відкритими".
При цьому в Росії вкотре знайшли "винних" у затягуванні завершення війни та припиненні переговорів. Цього разу Пєсков звинуватив європейців.
За словами Пєскова, саме Європа нібито "заважає мирним зусиллям щодо України".
Він додав, що "не можна носити рожеві окуляри" і очікувати "блискавичного результату".
Дивіться відео, у якому Пєсков заявив про "паузу" в переговорах між РФ та Україною:
Переговори щодо завершення війни в Україні - новини за темою
Як раніше писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Путін і Зеленський не готові до мирних переговорів. Попри це, американськог лідера хвилює тривале кровопролиття, і він має намір продовжувати просувати ідею мирної угоди.
Тим часом керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що незабаром ми побачимо двосторонній формат переговорів - США та Китай - з іншими учасниками, і називатимемо його багатостороннім процесом".
При цьому верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила сумнів, що війна Росії проти України завершиться найближчим часом. За її оцінкою, війна Росії проти України триватиме ще "щонайменше два роки".
Про персону: Дмитро Пєсков
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
