Після підписання мирної угоди: Макрон анонсував розгортання сил забезпечення в Україні

До складу цих сил увійдуть британські, французькі та турецькі військові.

Макрон зробив заяву про мирний план Трампа/ Колаж: Главред, фото: АрміяInform, president.gov.ua

Сили забезпечення будуть розгорнуті лише після підписання мирної угоди

До місії увійдуть британські, французькі та турецькі військові в рамках міжурядової коаліції

Після підписаннямирної угоди в Україні будуть розгорнуті так звані сили забезпечення поза лініями фронту. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у вівторок у прямому ефірі RTL. Розгортання відбудеться не під час бойових дій, а вже в умовах досягнутого мирного домовлення, і передбачає роботу в таких містах, як Київ та Одеса.

Хто увійде до складу сил забезпечення

За словами Макрона, до контингенту увійдуть британські, французькі та турецькі військові, які виконуватимуть завдання з підготовки українських підрозділів та допомагатимуть у забезпеченні безпеки ключових об’єктів. Розгортання відбуватиметься в рамках міжурядової коаліції, а не під егідою НАТО.

Формат і міжнародна підтримка

Офіційно оголошено, що близько двадцяти країн вже висловили готовність приєднатися до ініціативи. Коаліція має координувати навчальні програми, логістичну підтримку та заходи з охорони критичної інфраструктури в мирний період.

Експерти очікують, що присутність міжнародних сил забезпечення може сприяти швидшій стабілізації ситуації в ключових містах, полегшити координацію гуманітарних і логістичних потоків та підвищити рівень підготовки місцевих підрозділів. Водночас успіх ініціативи залежатиме від чіткого мандата та злагодженої роботи країн-учасниць.

Чи погодиться Росія на мирний план - думка військового

Як писав Главред, Росія не прагне справжнього миру й не піде на підписання жодної мирної угоди. Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі Ранок.LIVE.

Він наголосив, що зміст "мирного плану Трампа" досі залишається невідомим, але Україна разом із партнерами вже працює над тим, щоб будь-які можливі домовленості ґрунтувалися на принципах справедливості.

За його словами, європейські союзники докладатимуть максимальних зусиль, аби відстояти інтереси Києва, хоча нині відчутний тиск з боку партнерів, які намагаються знайти компроміс між США та Україною.

Підготовка мирної угоди: новини за темою

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що офіційні особи США та України обговорювали можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США.

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.

Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

