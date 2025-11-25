Рус
Переговори про підготовку мирного плану: у Трампа зробили важливу заяву

Олексій Тесля
25 листопада 2025, 08:16
Більшість пунктів договору вже узгоджено, розповіла Керолайн Левітт.
Армійський солдат, Трамп
В адміністрації Дональда Трампа прокоментували підготовку мирної угоди / Колаж: Главред, фото: ОШБ НПУ "Лють", скріншот із відео

Головне:

  • Більшість пунктів договору вже погоджено
  • Наразі не запланована зустріч Трампа і Зеленського

У процесі підготовки мирного плану залишилося "лише кілька розбіжностей", над якими триває робота, заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

"Усередині панує оптимізм після переговорів у Женеві. Секретар Рубіо, спецпосланець Віткофф і команда працювали над планом із 28 пунктів, враховуючи зауваження як української, так і російської сторін", - зазначила вона в ефірі телеканалу Fox News.

відео дня

Підготовка угоди: що відомо

За її словами, більшість пунктів уже узгоджено, українська делегація брала активну участь у формулюванні тексту.

"Є кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності, над якими наші команди продовжують працювати. Тепер залишилося дочекатися узгодження від російської сторони", - сказала представник Білого дому.

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна Росії проти України "завершилася якомога швидше", підкреслила вона.

Американський план закінчення війни
/ Інфографіка: Главред

Чи є дедлайн у переговорах

Левітт відповіла на запитання про дедлайн ухвалення мирного плану президентом України Зеленським. Раніше глава Білого дому заявив, що Зеленський має ухвалити рішення до 27 листопада.

"Протягом останніх 10 місяців президент Трамп багаторазово спілкувався з обома лідерами. Наша команда веде інтенсивний діалог як з українською, так і з російською сторонами. Відчувається терміновість і невідкладність, адже президент прагне якнайшвидшого завершення війни", - наголосила вона.

Імовірність зустрічі Зеленського з Трампом

Також Левітт підтвердила, що цього тижня не запланована зустріч Трампа і Зеленського. Вона додала, що Трамп "зберігає надію та оптимізм" і вважає, що можна досягти мирної угоди.

Робота над мирним планом: думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" і голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок висловив думку про те, які положення "мирного плану" Трампа можуть бути реалізовані в разі його затвердження. За його словами, пункти, пов'язані з питаннями територій і скороченням збройних сил, найімовірніше, будуть виконуватися. Що стосується надання російській мові офіційного статусу, експерт вважає, що подібна вимога навряд чи з'явиться у фінальній версії мирного документа.

Підготовка мирної угоди: новини за темою

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким. Американська адміністрація хоче зберегти темп ухвалення рішень і досягти мети в "розумний термін".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що офіційні особи США та України обговорювали можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США.

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.

Читайте також:

Про джерело: Fox News

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

