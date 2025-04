Перемир'я добігає кінця: в ISW заявили, що РФ може посилити удари по Україні

Що повідомили аналітики:

Країна-агресорка Росія незабаром може заявити про завершення так званого енергетичного перемир'я та посилити обстріли України. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони навели слова очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, який заявив, що "таких домовленостей (щодо енергетичного перемир'я - Главред) немає" та нагадав, що Росія відхилила пропозицію Вашингтона щодо 30-денного повного припинення вогню.

Водночас речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Кремль уточнить дату закінчення енергетичного перемир'я у Міністерства оборони Росії і зауважив - "все залежатиме від подальших наказів верховного головнокомандувача Володимира Путіна".

Аналітики також згадали те, що з 18 березня офіційні особи РФ без жодних доказів звинувачують Україну в тому, що вона нібито порушує енергетичне перемир'я.

Нагадаємо, Главред писав, що ще вкінці березня США вважали, що домовленості, досягнуті під час переговорів у Саудівській Аравії щодо припинення вогню на морі та в енергетичному секторі, виконуються, але насправді це не так. Україна за декілька днів після їх встановлення підготувала офіційне звернення до США щодо порушення режиму тиші.

Згодом президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткої реакції міжнародної спільноти на чергові російські атаки, спрямовані на енергетичну інфраструктуру.

Напередодні також Росія звинуватила Україну в порушенні умов "енергетичного перемир'я" та ударах по енергетичній інфраструктурі на території РФ. Генеральний штаб ЗСУ спростував ці заяви, наголосивши, що Сили оборони України дотримуються досягнутих домовленостей.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.