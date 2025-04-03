В РФ заявили про порушення Україною енергетичного перемир'я - реакція Генштабу

В Генштабі відреагували на закиди росіян і наголосили, що саме РФ в останній декаді березня посилила удари по енергооб'єктах на території України.

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В Генштабі відреагували на звинувачення РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що повідомили в Генштабі:

Росія звинуватила Україну в ударах по енергооб'єктах на території РФ

В Генштабі спростували цю інформацію

Росія звинуватила Україну в порушенні умов "енергетичного перемир'я" та ударах по енергетичній інфраструктурі на території РФ. Генеральний штаб ЗСУ спростував ці заяви, наголосивши, що Сили оборони України дотримуються досягнутих домовленостей.

У Генштабі зазначили, що російські інформаційні ресурси поширюють фейки про нібито удари по енергетичних об'єктах у РФ та на окупованих територіях. Зокрема, МЗС Росії підготувало черговий неправдивий звіт про вигадані атаки на російські нафтові, газові та електроенергетичні підприємства.

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"Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території рф, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними Генштабу, російська армія регулярно порушує ці домовленості. Лише в останній декаді березня окупанти неодноразово атакували енергетичну інфраструктуру в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Там також зазначили, що російське дипломатичне відомство традиційно поширює безпідставні звинувачення, намагаючись перекласти відповідальність за ескалацію та продовження війни на Україну.

Енергетичне перемир'я - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус звинуватив кремлівського диктатора Володимира Путіна у маніпуляціях щодо України. Він зазначив, що атаки на цивільну інфраструктуру не припинилися навіть після резонансної телефонної розмови Трампа з Путіним, яку називали "проривною".

Водночас російські окупанти можуть змінити тактику, завдаючи ударів не лише по енергетичній інфраструктурі, а й по системах водопостачання, портах або продовжуючи терор цивільного населення. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що Україна не має вигоди від перемир’я в Чорному морі, а чимало ініціатив Дональда Трампа спрямовані на перевірку реакції Кремля.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту рішуче відреагувати на чергові російські атаки проти української енергетичної інфраструктури. Він наголосив, що Україна передала партнерам всю необхідну інформацію щодо цих порушень і наполягає на їхньому фіксуванні та відповідних заходах у відповідь.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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