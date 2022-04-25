Орки захопили будівлю міськради в Херсоні та вигнали весь персонал

Орки захопили будівлю Херсонської міськради / t.me/zsuwar

У понеділок, 25 квітня, після обіду орки взяли під свій контроль приміщення міської ради в захопленому Херсоні. Персонал муніципалітету був вигнаний із робочих кабінетів, пише Суспільне.

Причини або вимоги окупантів залишаються невідомими.

"О 16: 30 в будівлю зайшли військові РФ, сказали вийти всім працівникам. Зняли український прапор з будівлі. Жодних пояснень людям не надали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв", - розповів один з працівників міськради.

Напередодні СБУ викрила в Херсонській області депутата-колабораціоніста. Він сприяв захопленню регіону окупантами.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення щодо проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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