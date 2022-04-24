ЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати удару по армії РФ - на ворога очікує операція "Цитадель"

У ЗСУ готують мобілізованих третьої хвилі до серйозної військової операції – журналіст / УНІАН

Події військової операції 1943 року "Цитадель", коли радянські війська завдали флангового удару в бік наступаючим нацистським підрозділам, можуть повторитися на війні Росії проти України. Нищівний випад можуть зробити ВСУ по російських військах на 700 кілометровій лінії фронту, яка йде від Харкова до Херсона. В українському Генштабі працюють сильні фахівці, а мобілізованих третьої хвилі готують до серйозної операції. За підсумком у Москві повинні зрозуміти, що претензії на українські території катастрофічно небезпечні як для російських військ, так і для Кремля. Про це заявив військовий журналіст Владислав Селезньов.

На YouTube-каналі Україна 24 він розповів про те, що українські війська можуть повторити хід радянської армії під час операції "Цитадель" 1943 року. Тоді було завдано серйозного удару в бік наступаючим нацистським військам.

читайте такожЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович"Німецько-фашистські війська намагалися штурмувати добре укріплені бойові позиції радянської армії, а у той же час інші підрозділи радянської армії завдали флангового удару в бік наступаючим фашистським військам. І тим самим створили дуже серйозну небезпеку взагалі для всіх сил і засобів, залучених до цієї операції на цій ділянці фронту", - нагадав Селезньов.

За його словами, на повторення подій вказує підготовка мобілізованих третьої хвилі до активних бойових дій і використання зброї, яку надає Захід. Росія у такій ситуації може зіткнутися з негативними для себе подіями.

"Хлопці завершують етап підготовки до участі в активних бойових діях, є відповідні ресурси, які ми отримуємо від наших західних партнерів. Куди саме буде спрямована ця міць високомотивованих українських військовослужбовців, які пройшли відповідну підготовку - незрозуміло. І, може бути, що на російських генералів очікують дуже неприємні сигнали і варіанти розвитку наступних подій", - зазначив журналіст.

Дивіться відео ТСН - армія України відбила у військ РФ техніки більше ніж на 1 мільярд доларів

Як зазначає експерт, лінія зіткнення між військами України та армією РФ понад 700 кілометрів – фактично від Харкова до Херсона. Де завгодно на цій ділянці українські сили можуть завдати удару по окупантах.

"Я абсолютно переконаний в тому, що в українському Генеральному штабі працюють серйозні стратеги, які вже не раз доводили свою професійність і здатність наносити нищівні удари по підрозділах російської армії", - вказав Селезньов.

Також він додав, що за підсумком має з'явитися новий формат відносин із РФ, який буде уроком для Москви. Кожному наступному російському вождеві треба буде розуміти, чим загрожує Росії посягання на території України.

"Щоб кожен раз, незалежно від того, хто сидітиме в Кремлі, російські вожді розуміли, що будь-які посягання на територіальну цілісність нашої держави смертельно небезпечні і разюче болючі для російської армії і російського уряду", - підкреслив Владислав Селезньов.

Наступ Росії на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня зробив заяву, що наступ РФ на Донбасі вже розпочався. Окупанти розмістили в регіоні велику кількість живої сили і військової техніки. Однак українські війська мають намір захищати свою землю.

Спікер Банкової Олексій Арестович назвав головні напрямки атаки окупантів РФ на Донбасі. Вони спробують встановити контроль над Рубіжним, Попасною та Сєвєродонецьком. Також загарбники спробують просунутися в бік Слов'янська і Краматорська на Ізюмському напрямку. Крім того, росіяни збираються рухатися в бік Запорізької області та Маріуполя, а також у напрямку Херсона.

Радник глави МВС Вадим Денисенко розповів, що на Україну очікують декілька важких днів або тижнів. Підсумки боїв на Донбасі визначать подальший хід війни. Ворог спробує прорватися в напрямку Краматорська і Слов'янська. Росіяни вірять у свою здатність запустити сценарій бліцкригу до 9 травня.

Главред рекомендує: