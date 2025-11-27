Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

Руслана Заклінська
27 листопада 2025, 16:56оновлено 27 листопада, 17:28
275
Андрій Єрмак оголосив про продовження переговорів зі США.
'Без пауз': глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану
Єрмак анонсував продовження переговорів зі США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Єрмака:

  • Україна та США продовжать роботу над мирним планом
  • Спільна робота відбудеться наприкінці тижня
  • Мета - якнайшвидше досягнення тривалого та справедливого миру

Україна та США цього тижня продовжать роботу над планом завершення війни. Делегації будуть розвивати результати переговорів у Женеві. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, спільна робота продовжиться наприкінці тижня. Українська та американська делегації розвиватиме результат, який вдалося досягнути у Женеві.

відео дня

"Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що ключовою метою України та її партнерів залишається якнайшвидше досягнення тривалого й справедливого миру.

"Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни. Дякую американській команді за роботу без пауз. Мир має стати спільним досягненням", - додав він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Яка головна небезпека мирного плану США - думка експерта

Ветеран війни та колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що Україна не може погоджуватися на нав’язану угоду про припинення вогню. За його словами, такий крок прирівнюється до самознищення, тоді як опір дає шанс на виживання.

"Незважаючи на велику кількість недоліків нашої влади, вона чинить опір, дає відсіч і не погоджується на смертний вирок Україні. І поки наша влада так діє, її потрібно підтримувати, даючи їй по руках, коли вона не права", - сказав Дикий в інтерв'ю Главреду.

Мирний план США - останні новини

Нагадаємо, у Женеві відбулися переговори делегацій України, США та провідних європейських країн, під час яких було погоджено новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Втім, найчутливіші політичні питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть уже на рівні прямих зустрічей президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Російський лідер Володимир Путін заявив, що готовий працювати над так званим "американським планом" завершення війни, але наголосив на необхідності обговорення принципових питань. Путін додав, що наступного тижня американська делегація прибуде до Москви для продовження консультацій.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що найближчим часом відбудеться зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання війни з Росією. Він наголосив, що Україна зацікавлена в зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Читайте також:

Про персону: Андрій Єрмак

Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року.

Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю.

21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Андрій Єрмак війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

17:32Фронт
"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:56Війна
Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:52Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

"Постановочна сцена": з'явилася інформація про заручини Melovin

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

Путін підписав указ щодо українців на окупованих територіях - що їх чекає

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Відійшли на інші позиції: у ЗСУ розкрили тривожні дані щодо боїв на півдні

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Останні новини

17:32

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:52

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:40

Масові зливи матеріалів з НАБУ виявили ще під час обшуків у "рішали" від Бюро Христенка, – експерт

16:36

"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – ОрєшкінРахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін
16:31

Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

15:55

Про хімію можна забути: простий натуральний засіб знищує цвіль миттєвоВідео

15:53

"Ми згодні, але є умова": Путін зробив гучну заяву про закінчення війниВідео

15:51

Розгортання іноземних військ в Україні: у Туреччині назвали умову

Реклама
15:44

"Не буду говорити, що найдостойніший": KHAYAT потролив заяву Jerry HeilВідео

15:33

Лукашенко різко розкритикував мирний план США - що не сподобалось диктаторуВідео

15:25

Ціни впадуть ще до Нового року: базовий продукт стане доступнішим для українців

15:09

Китай заговорив про Буданова, — блогер

15:01

Посилена магнітна буря атакувала Україну: людям варто приготуватися до наслідків

14:59

Жінка дізналася про неймовірні здібності своєї вівчарки: що навчився робити пес

14:53

Постачання РФ відрізали, а окупантів заблокували: ЗСУ відбивають важливе місто

14:49

Новорічна закуска в тарталетках із шикарною начинкою - дуже смачноВідео

14:49

Леся Нікітюк поділилася зворушливим моментом із п'ятимісячним сином

14:38

Може заклинити та ржавіти: коли не можна залишати авто на "ручнику"

14:33

Влада РФ влаштувала проблеми Аллі Пугачовій - що сталося

Реклама
14:30

На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть щогодини: розкрито деталі

14:29

Дружина тяжкохворого Adam вийшла на зв'язок і розповіла про стан артиста

14:22

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 листопада: Ракам - достаток, Терезам - вірність собі

14:02

"Ми не причетні": Олег Винник дав задню і зробив гучну заяву

13:55

За крок від втрати Гуляйполя: у Deepstate розповіли про ситуацію на фронті

13:54

Лише три рухи ножем: як швидко почистити і порізати болгарський перець

13:50

Мирний план Трампа зайшов в глухий кут: у The Atlantic розкрили долю переговорів

13:35

Сковорода більше не потрібна: несподіваний спосіб готує яєчню швидше і кращеВідео

13:32

Актори серіалу "Дивні дива" зробили приємний сюрприз українцям - деталіВідео

13:24

"Випробування": Ольга Сумська публічно розповіла про зраду Віталія Борисюка

13:16

Чорна П’ятниця 2025 в Алло: все про головний розпродаж року новини компанії

12:59

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

12:57

До Нового року може й не встигнути: політолог сказав, коли закінчиться війнаВідео

12:57

Сибіга анонсував зустріч переговорних команд України та США: що відомо

12:49

Як українською називати "тюль": милозвучні варіанти, які усі ігноруютьВідео

12:41

"Серце співає": розлучена Камалія засвітила каблучку на безіменному пальці

12:14

Секрет свіжих рушників: один простий трюк прискорює сушіння і позбавляє запахуВідео

12:13

Крістіна Орбакайте прийняла важливе рішення - куди вона приїхала

12:00

Михайло Поплавський: Щастя – наша молодість актуально

Реклама
12:00

Як "Аптека 9-1-1" допомагає знайти необхідні ліки та заощадити реклама

11:56

Коли може закінчитись мобілізація в Україні: названо головну умову

11:52

Бундесвер готується: ЗМІ розкрили таємний план Німеччини на випадок війни з РФ

11:50

Чому ялинка обсипається через тиждень: названо найнебезпечніше місце для новорічної красуні

11:45

Путіністка Лариса Гузєєва залишилася без третього чоловіка - що сталось

11:30

Чорна п’ятниця з ASUS: три ігрові ноутбуки, на які варто звернути увагу новини компанії

11:13

Легендарний секрет пральної машини: одна деталь повністю змінює правила гриВідео

11:03

Атака РФ на Тернопіль: у лікарні померла 12-річна дівчинка, її мати також загинула

11:03

Захист неба посилиться: Британія виготовлятиме перехоплювачі Шахедів для України

10:46

Живі ялинки готують на продаж: скільки коштуватимуть новорічні дерева в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти