'Без пауз': глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

Андрій Єрмак оголосив про продовження переговорів зі США.

Єрмак анонсував продовження переговорів зі США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Ключові тези Єрмака:

Україна та США продовжать роботу над мирним планом

Спільна робота відбудеться наприкінці тижня

Мета - якнайшвидше досягнення тривалого та справедливого миру

Україна та США цього тижня продовжать роботу над планом завершення війни. Делегації будуть розвивати результати переговорів у Женеві. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, спільна робота продовжиться наприкінці тижня. Українська та американська делегації розвиватиме результат, який вдалося досягнути у Женеві.

"Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що ключовою метою України та її партнерів залишається якнайшвидше досягнення тривалого й справедливого миру.

"Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни. Дякую американській команді за роботу без пауз. Мир має стати спільним досягненням", - додав він.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Яка головна небезпека мирного плану США - думка експерта

Ветеран війни та колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що Україна не може погоджуватися на нав’язану угоду про припинення вогню. За його словами, такий крок прирівнюється до самознищення, тоді як опір дає шанс на виживання.

"Незважаючи на велику кількість недоліків нашої влади, вона чинить опір, дає відсіч і не погоджується на смертний вирок Україні. І поки наша влада так діє, її потрібно підтримувати, даючи їй по руках, коли вона не права", - сказав Дикий в інтерв'ю Главреду.

Мирний план США - останні новини

Нагадаємо, у Женеві відбулися переговори делегацій України, США та провідних європейських країн, під час яких було погоджено новий 19-пунктний план щодо припинення війни. Втім, найчутливіші політичні питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть уже на рівні прямих зустрічей президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Російський лідер Володимир Путін заявив, що готовий працювати над так званим "американським планом" завершення війни, але наголосив на необхідності обговорення принципових питань. Путін додав, що наступного тижня американська делегація прибуде до Москви для продовження консультацій.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що найближчим часом відбудеться зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання війни з Росією. Він наголосив, що Україна зацікавлена в зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

