Трамп і Зеленський на порозі вирішальних переговорів щодо мирного плану - ЗМІ

Президенти можуть зустрітися у Вашингтоні цього тижня.

Трамп та Зеленський можуть зустрітися у Вашингтоні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Україна та США погодили 19-пунктний мирний план

Зустріч Трампа та Зеленського може відбутися цього тижня

У Женеві відбулися переговори між делегаціями України, США та провідних європейських країн, де погодили новий 19-пунктний план із припинення війни. Втім, найделікатніші у політичному сенсі питання Сполучені Штати та Україна вирішуватимуть уже на рівні прямих перемовин між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Про це пише The Telegraph.

Зустріч обох лідерів може відбутися вже впродовж поточного тижня, і за непідтвердженими даними, Зеленський може відвідати Вашингтон.

Мирний план із 28 пунктів вимагав від України відмовитися від значних територій, включно з територіями, які навіть не були захоплені російськими військами. Однак це питання було "вкладено в дужки", щоб Трамп і Зеленський могли домовитися пізніше. Однак очікується, що президент США до цього проведе переговори з Володимиром Путіним.

При цьому в понеділок країна-агресор Росія відхилила європейську зустрічну пропозицію щодо американо-російського плану.

Європейський співрозмовник, обізнаний із перебігом останніх перемовин, розповів The Telegraph, що над планом ще належить суттєво попрацювати та що, з огляду на відсутність позиційної згоди з боку Росії, варто діяти вкрай обережно.

Прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон скликали зустріч "Коаліції охочих" у Женеві для звіту про переговори, але, як стало відомо, їхні помічники не бачили останній план.

При цьому малоймовірно, що Стармер, Макрон та інші європейські лідери приєднаються до Зеленського під час зустрічі в Білому домі.

"Натомість лідери ЄС, які провели свій саміт у понеділок, погодилися прискорити плани з надання Україні 140 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. Дипломатичні джерела вказали, що це пов'язано з низькою впевненістю в тому, що мирні переговори в Женеві приведуть до негайного припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорить про "хороший прогрес" у Женеві, тоді як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловлює сумнів. Він наголошує, що подальший рух можливий лише за умови, що Росія погодиться долучитися до переговорного процесу.

Як писав Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо та його командою щодо американського плану завершення війни. За словами керівника української делегації Андрія Єрмака, остаточні рішення щодо мирних пропозицій ухвалюватимуть президенти.

Після перемовин Україна та США підготували оновлений рамковий документ із можливими шляхами завершення російсько-української війни. Сторони домовилися продовжити інтенсивну роботу над узгодженням пропозицій у найближчі дні.

Пізніше прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що у процесі підготовки мирного плану залишилося "лише кілька розбіжностей", над якими триває робота. За її словами, більшість пунктів уже узгоджено, українська делегація брала активну участь у формулюванні тексту.

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

