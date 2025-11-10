Світла не буде по 16 годин: експерт зробив тривожний прогноз для українців

Ворог прицільно бив по підстанціях, через що атомні станції змушені зменшувати виробництво електроенергії.

Відключення світла в Україні / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ключові тези Ігнатьєва:

В Україні можливі відключення світла від 10 до 16 годин на добу

Причини - погодні умови та атаки РФ

Прицільно уражені Трипільська ТЕС та Зміївська ТЕС

У більшості регіонів України можливі графіки відключень світла сумарно за добу від 10 до 16 годин. У Києві наразі мешканці вже в середньому перебувають без стабільного електропостачання по 14-16 годин. Про це в ефірі Громадського розповів доктор технічних наук, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

"На жаль, у більшості регіонів України маємо очікувати графіки відключень сумарно за добу від 10 до 16 годин. Тобто в Києві це зараз в середньому 14-16 годин без стабільного електропостачання. З чим це пов’язано? Перше, це і погодні умови. Бачимо сьогодні такий туманний ранок в Києві, і відповідно до цього наднизько працюють наші сонячні електростанції", - пояснив він. відео дня

За його словами, в Україні вже встановлено 6,8 гігавата потужності сонячних станцій, тобто більше, ніж у тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Проте у несприятливу погоду вони працюють лише на 4% від своєї потужності.

Через це, як зазначив Ігнатьєв, дефіцит електроенергії особливо відчутний у ранкові та вечірні години. Атомна генерація забезпечує більш стабільний графік, проте й тут є проблеми. На підконтрольній Україні території є 7,7 гігавата потужності атомних станцій.

"Тобто це дві більш потужні станції - це Хмельницька і Південноукраїнська атомні електростанції і Рівненська атомна електростанція. Там є два маленькі реактори. Але ворог прицільно бив по підстанціях, тобто відкритих розподільчих пристроїв, які забезпечують як видачу електричної енергії, так і випадок аварійних ситуацій або позаштатних ситуацій", - додав експерт.

Ігнатьєв пояснив, що внаслідок цього атомні станції були змушені зменшити виробництво електроенергії, що спричинило дефіцит електропостачання в окремі години доби. Крім того, були прицільно уражені дві найбільш потужні теплоелектростанції: Трипільська ТЕС у Київській області та Зміївська ТЕС у Харківській області.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

На скільки годин можуть вимикати світло взимку - думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив, що у випадку холодної зими українці можуть залишатися без електропостачання до 20 годин на добу. За його словами, це цілком реальний сценарій, особливо у пікові періоди великих холодів або при навантаженні та розбалансуванні енергосистеми.

Водночас він наголосив, що такі тривалі відключення торкнуться не всіх днів зими, а лише окремих пікових періодів підвищеного навантаження на енергосистему.

"Точно сказати, скільки таких днів буде з 90 днів зими, складно, але пару тижнів цілком можливо - і це вже багато", - підкреслив Корольчук.

Як повідомляв Главред, найближчим часом про скасування графіків відключень електроенергії не може йти й мови. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення пошкоджених об’єктів потребує значного часу.

Крім того, Росія щодня атакує українську енергетику, що ускладнює стабільне постачання електроенергії. Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк стверджує, що через це уникнути графіків відключень до кінця зими буде практично неможливо.

Нагадаємо, що 8 листопада Росія завдала масованого удару по українських містах, енергетиці та цивільних об’єктах. Внаслідок атаки зупинилися всі ТЕЦ Центренерго і генерація електроенергії на цих об'єктах наразі відсутня.

Хто такий Станіслав Ігнатьєв? Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

