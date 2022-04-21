Народний месник з Київщини: партизан "Зелений" віджав у орків Урал з БК і перегнав ЗСУ

Віталій Онопрієнко / Скріншот

У Вишгородському районі Київської області житель одного з селищ Віталій Онопрієнко під час російської окупації зумів викрасти ворожу вантажівку разом з боєкомплектом.

Чоловік, якого місцеві прозвали "Зелений", став справжнім народним героєм і гордістю своїх односельців, йдеться в матеріалі Сurrenttime.

Відзначається, що війну РФ проти України він зустрів, стоячи біля хвіртки. Дійти до військкомату не встиг.

"Вийшли наші хлопці вп'ятьох з лісу. Я кажу: "Хлопці, дайте автомат!" Вони мені: "Шукай по машинах, у нас немає зайвого". До самої останньої підійшли машини - Урал. Там не було розтяжки. Хлопці пішли далі в ліс стріляти. А мені що залишалося робити? Я розвернув Урал і поїхав", – розповідає Онопрієнко.

Вантажівка була російська. Разом з боєкомплектом. По дорозі машину з Зеленим пропустили на блокпосту. Прийняли за свого. Один російський патруль все ж спробував його зупинити, але не вийшло. Урал Зелений сховав у лісі і подарував у квітні українським військовим.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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