"Вишгород вже наш": у ЗСУ розповіли про відхід підрозділів РФ на Київщині

/ УНІАН

Противник в Київській області повністю втратив наступальний потенціал, проте на окремих ділянках ворог намагається закріпитися, розповів заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.

"Але активні дії, які зараз проводяться командуванням сил і засобів оборони Києва не дають йому цього зробити. Я думаю, найближчим часом нас чекають дуже хороші новини. І повірте мені, вони будуть... Вишгород вже наш, під контролем. Ми вже маємо успіх на багатьох напрямках. Я не хочу забігати вперед, але я думаю, день-два і ми будемо знати, чудову картину бачити. Ну і далі будемо розвивати свій успіх", - повідомив він в ході прес-брифінгу,.

Відхід підрозділів РФ від Києва

Він підтвердив, що війська ворога частково відходять від Києва.

"Сьогодні за ніч майже 700 одиниць техніки відійшли в напрямку Іванкова, у бік білоруського кордону. Це від трьох до чотирьох тактичних батальйонних груп. Ми розглядаємо два варіанти: або це йде передислокація, або перегрупування і посилення сил. Ми готові до обох варіантів. Але, враховуючи всю динаміку дій по всій Україні, є велика ймовірність, що ці БТРи, які зараз частково відходять, вони спливуть на Донбасі. Майже на всіх напрямках, не тільки по Києву, противник свій потенціал вичерпав, йому треба відновити сили для того, щоб продовжити наступальні дії", - зазначив Грузевич.

У той же час, за його словами, сил ворога навколо Києва ще "предостатньо" для того, щоб спробувати нанести якийсь удар у відповідь, в першу чергу це стосується ракетних ударів.

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Раніше повідомлялося, що місто Тростянець Сумської області звільнений від російської окупації, повідомляють у 93-ій окремій механізованій бригаді Холодний Яр.

Відзначається, що з міста вдалося витіснити Кантемирівську танкову дивізію РФ.

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